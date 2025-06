Anacapri, il IX Festival del Paesaggiosi ispira al Viaggio in Italia di Goethe

Dal 7 settembre al 3 novembre 2025 torna a Villa San Michele e nel centro storico di Anacapri il Festival del Paesaggio di Anacapri con la sua nuova edizione curata da Arianna Rosica e Gianluca Riccio. Con un progetto espositivo articolato in due movimenti – Travelogue. Paesaggi con rovine e RUINA. Ricercare un’identità nell’antico e nell’attuale – il Festival propone un’unica narrazione corale che intreccia paesaggio e memoria, arte contemporanea e rovina, viaggio e identità. Travelogue e RUINA (realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, in collaborazione con Villa San Michele), pur nati da presupposti diversi, si presentano come due anime di un unico discorso visivo: il primo come un Grand Tour contemporaneo alla scoperta delle tracce del passato nella ricerca artistica attuale; il secondo come un’indagine sulla rovina non più intesa come reliquia, ma come matrice creativa, oggetto vivo e attivo di senso.

La nona edizione del Festival rielabora così il tema del Viaggio in Italia, riflettendo sul valore culturale e iconografico delle rovine. Le opere e installazioni site-specific degli artisti di “Travelogue. Paesaggi con rovine” contribuiscono a dare nuovi significati e forme alle rovine, allontanandole da un’estetica nostalgica e reinterpretandole come tracce vive di un paesaggio storico, artistico, sociale e personale. Festival del Paesaggio di Anacapri 2025 IX Edizione 7 settembre al 3 novembre 2025 Villa San Michele e centro storico Anacapri (Napoli) www.festivaldelpaesaggio.com Travelogue. Paesaggi con rovine A cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio Con le opere di Isabel e Alfredo Aquilizan, Alessio de Girolamo, Katarina Löfström, Masbedo, Angelo Mosca, Luca Pancrazzi e Sisley Xhafa. RUINA. Ricercare un’identità nell’antico e nell’attuale A cura di Giulia Imparato, Gianluca Riccio e Arianna Rosica Con le opere di Clarissa Baldassarri, Morena Cannizzaro, Maria Cavinato, Carmela De Falco e Irene Macalli.