Anacapri, una giornata dedicata al benessere

di Marco Milano

Domenica mattina (20 giugno) in piazza Cerio ad Anacapri dalle ore 10.30 ci sarà la “Giornata del Benessere Anacaprese” aperta e gratis per tutti. Grazie al patrocinio, alla collaborazione ed al supporto del Comune di Anacapri, l’ASD Shanti Center ha organizzato per domenica 20 giugno una giornata dedicata al territorio con una full immersion aperta e gratis per tutti. L’ASD Shanti Center nata nel 2019, si occupa di discipline bionaturali e fitness, sia come Accademia di formazione e sia come corsi di gruppo o lezioni individuali, siamo affiliati all’ente ASI/CONI. Questa associazione nasce dall’idea di Stefania Schettino e Andrea Rosario Rance che oltre ad essere istruttori di varie discipline, sono anche formatori nazionali e si occupano di corsi di Yoga, Pilates; trattamenti Shiatsu, Kali Filippino, Fitness e nutrizione, il loro intento è diffondere queste discipline sportive, e non, per un benessere psico/fisico, in modo da far conoscere ad altri come intraprendere un percorso di una vita sana e salutare. “E’ un evento – hanno spiegato Stefania Schettino e Andrea Rosario Rance – che speriamo possa consentire alla cittadinanza anacaprese di approcciare a quella che è una vera e propria cultura di vita e di benessere tanto più necessario in questo lungo e complesso periodo che ci sta accompagnando da oltre un anno”. L’ASD Shanti Center ha avviato anche una collaborazione con l’Istituto “Axel Munthe” di Anacapri con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le future generazioni La “giornata del benessere anacaprese” sarà ospitata domenica mattina in piazza Cerio.

Questo il programma (possibilità di prenotazioni e informazioni alla infoline 3920726586):

dalle ore 10:30 alle 16:00 Trattamenti Shiatsu

ore 10:30/11:00 Hatha Yoga con Stefania

ore 11:15/11:45 Kali Filippino

ore 12:00/12:30 Pilates con Andrea e Stefania

ore 12:45/13:15 Ashtanga Yoga con Stefania

ore 14:00/14:30 Total Body con Andrea e Stefania

ore 14:45/15:15 Ashtanga Yoga con Stefania

ore 15:30/16:00 Pilates con Andrea e Stefania

ore 16:00/16:30 Kali Filippino