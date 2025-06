Anacleto Colombiano nuovo presidente della Provincia di Caserta: eletto con il 54,6% dei voti

Anacleto Colombiano è il nuovo presidente della Provincia di Caserta. Il sindaco di San Marcellino è stato eletto con il 54,67% dei voti (50.709 voti ponderati). Antonio Mirra, sindaco di Santa Maria Capua Vetere, ha raccolto il 32,76% delle preferenze (30.390), rimediando la seconda sconfitta in altrettante tornate elettorali (nel 2021 fu battuto dall’ex presidente Magliocca, dimessosi a fine 2024 dopo essere rimasto coinvolto in un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere), mentre il sindaco di Alvignano, Angelo Di Costanzo, il 12,57% (11.662). Per le elezioni di secondo grado del presidente della Provincia di Caserta erano chiamati a votare i rappresentanti (sindaci e consiglieri comunali) di 100 comuni, per un totale di 1.350 elettori, pari ad una popolazione di 809.969 abitanti. Come definito dall’Ufficio elettorale, la proclamazione ufficiale si svolgerà presso l’aula consiliare del palazzo della Provincia il giorno 30 giugno alle ore 12:00.