Analisi dei Progressi dell’Italia verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030

Sintesi Esecutiva della BOZZA di discussione di Claudio Quintano (*) – Antonella Rocca(**) e Paolo Mazzocchi (**) + assistente Gemini GOOGLE a partire dalle statistiche ISTAT

Introduzione: L’Agenda 2030 e l’Impegno dell’Italia per lo Sviluppo Sostenibile

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, costituiscono un quadro politico globale ambizioso. Essi mirano a eradicare la povertà in tutte le sue forme, combattere le disuguaglianze e affrontare il cambiamento climatico entro il 2030, con il principio guida di “non lasciare nessuno indietro”. L’Agenda 2030 segna un’evoluzione significativa rispetto ai precedenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio, estendendo il focus dal solo pilastro sociale a dimensioni economiche, ambientali e istituzionali, riconoscendo la natura intrinsecamente interconnessa dello sviluppo sostenibile.

L’Italia, attraverso l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento della produzione di informazioni statistiche necessarie per il monitoraggio dell’Agenda 2030 a livello nazionale. Questo impegno si concretizza in una stretta collaborazione con le istituzioni del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e altre entità, garantendo la coerenza e la robustezza dei dati. Un monitoraggio sistematico e rigoroso è indispensabile per valutare i progressi, identificare le aree di ritardo, informare le decisioni politiche e orientare le strategie nazionali verso il raggiungimento degli obiettivi globali.

La complessità intrinseca del monitoraggio degli SDGs in un contesto dinamico rappresenta una sfida significativa. Il sistema di indicatori SDGs è in continua evoluzione , e il framework UN-IAEG-SDGs ha subito una seconda Comprehensive Review nel 2024, ratificata a marzo 2025. Questo ha portato a un’ampia ristrutturazione del Sistema Istat-SDGs. Tale dinamismo implica che la stessa definizione di “progresso” può mutare nel tempo, rendendo le comparazioni a lungo termine più complesse e richiedendo un impegno costante da parte degli uffici statistici nazionali. La necessità di flessibilità e investimenti continui nella capacità statistica è cruciale per garantire che il monitoraggio rimanga rilevante e accurato di fronte a nuove sfide e a una comprensione più profonda dello sviluppo sostenibile.

Il presente rapporto si propone di fornire un’analisi completa e basata su dati concreti dei progressi dell’Italia verso gli SDGs. Includerà un confronto dettagliato della performance italiana rispetto alla media UE27 e alle principali economie europee (Francia, Germania, Spagna). Saranno identificate le aree critiche e le disuguaglianze persistenti (regionali, socio-economiche, di genere). Infine, verranno formulate raccomandazioni per migliorare la qualità dei dati statistici e l’efficacia della loro presentazione, fornendo una base solida per future azioni politiche.

Quadro Generale dei Progressi dell’Italia verso gli SDGs

La valutazione complessiva dei progressi dell’Italia verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rivela un quadro che, sebbene presenti alcuni segnali positivi, è dominato da un significativo ritardo. Sia il Rapporto Istat sugli SDGs 2024/2025 che il Rapporto ASviS 2023 convergono nel sottolineare questa tendenza. Secondo il Rapporto ASviS 2023, a soli sette anni dalla scadenza dell’Agenda 2030, appena l’8% dei target valutabili è considerato probabile da raggiungere. La situazione è peggiorata per 6 target, rimasta stabile per 3, mentre per ben 14 sarà molto difficile o impossibile raggiungere gli obiettivi. Per altri 9 target si osservano tendenze contraddittorie, e per 2 la mancanza di dati impedisce un giudizio. I progressi complessivi dell’Italia sono stati giudicati “decisamente insufficienti”.

Il Rapporto Istat SDGs 2025, basato sull’analisi di 240 misure statistiche con serie storiche sufficienti, fornisce una panoramica dettagliata delle tendenze nel breve e lungo periodo, confrontando i dati dell’ultimo anno disponibile (di norma 2023 o 2024) con l’anno precedente e con il decennio precedente.

Nel breve periodo (ultimo anno), oltre il 50% delle misure mostra un miglioramento. Tuttavia, questa tendenza positiva è mitigata dal fatto che più del 20% delle misure è in “stagnazione” e oltre una su quattro evidenzia peggioramenti. I Goal con minori progressi, caratterizzati da stabilità o regressione, includono il Goal 15 (Vita sulla terra), dove l’89% delle misure è stabile o peggiorato, e il Goal 16 (Pace, giustizia e istituzioni), con l’80% stabile o peggiorato. Anche il Goal 6 (Acqua) e il Goal 5 (Parità di genere) mostrano minori progressi, con oltre il 60% delle misure stabili e in peggioramento. Le variazioni negative più frequenti si riscontrano nel Goal 16 (60% delle misure in peggioramento) e nel Goal 3 (Salute, 40% delle misure in peggioramento). I Goal ambientali, in particolare il 15 e il 6, mostrano una maggiore inerzia, con oltre i tre quarti delle misure stabili. I Goal che hanno registrato il miglioramento più marcato nel breve periodo sono il Goal 17 (Partnership per gli obiettivi), il Goal 8 (Lavoro e crescita economica), il Goal 7 (Energia), il Goal 4 (Istruzione), il Goal 12 (Consumo e produzione responsabili) e il Goal 11 (Città sostenibili).

Nel lungo periodo (decennale), la situazione appare generalmente migliore, con almeno il 50% delle misure in progresso in 14 Goal su 17. Lo scarso dinamismo dei Goal 15 e 6 è confermato anche su questo orizzonte temporale. Un dato preoccupante emerge per il Goal 4 (Istruzione), che, nonostante una performance positiva nell’ultimo anno, presenta oltre 4 misure su 10 in peggioramento nel lungo periodo. I Goal con un’elevata percentuale di miglioramento nel decennio includono il Goal 7, il Goal 13 (Lotta al cambiamento climatico), il Goal 16, il Goal 5 e il Goal 17.

Il quadro generale evidenzia un “gap di urgenza” nel progresso SDG italiano. Il giudizio di “decisamente insufficiente” e l’elevata percentuale di misure in stagnazione o peggioramento, specialmente nel breve periodo, indicano chiaramente che l’Italia non è sulla traiettoria necessaria per raggiungere gli obiettivi del 2030 per una parte sostanziale degli SDGs. L’appello del presidente dell’Istat per un’accelerazione non è un semplice auspicio, ma una necessità critica. Ciò suggerisce che le politiche e i meccanismi di attuazione attuali sono insufficienti e richiedono una significativa revisione o un’intensificazione per colmare il divario prima della scadenza.

Inoltre, l’osservazione di tendenze contraddittorie, come quelle riportate dal Rapporto ASviS per 9 target , e le diverse performance di alcuni Goal (es. Goal 4 e 16) tra breve e lungo periodo secondo l’ISTAT , rivelano una sfida di coerenza politica. Queste contraddizioni possono indicare che il progresso non è uniforme o stabile tra i vari indicatori all’interno di un singolo SDG, né su orizzonti temporali diversi. Ciò potrebbe derivare da incoerenze politiche che producono guadagni a breve termine ma non riescono ad affrontare i problemi strutturali sottostanti per la sostenibilità a lungo termine. Fattori esterni, come crisi economiche o cambiamenti demografici, potrebbero influenzare negativamente alcuni indicatori, anche in presenza di sforzi politici positivi. Infine, le interdipendenze tra gli obiettivi potrebbero portare a situazioni in cui il progresso in un’area crea inavvertitamente sfide in un’altra, evidenziando la necessità di un approccio politico veramente integrato che superi gli interventi settoriali. Questa complessità rende la pianificazione strategica e l’allocazione delle risorse particolarmente ardue.

Per una sintesi immediata e di alto livello dello stato di avanzamento, si presentano le seguenti tabelle:

Tabella 1: Sintesi dei Progressi dell’Italia verso i Target dell’Agenda 2030 (Rapporto ASviS 2023)

Categoria di Target Numero di Target Descrizione Probabilmente raggiunti 8 di 33 Target che probabilmente raggiungeranno il valore fissato per il 2030. Peggiorati 6 Target per i quali la situazione è peggiorata rispetto al 2010. Stabili 3 Target per i quali la situazione è rimasta stabile. Difficili/Impossibili 14 Target per i quali sarà molto difficile o impossibile raggiungere gli obiettivi. Tendenze contraddittorie 9 Target che mostrano andamenti non univoci. Mancanza di dati 2 Target per i quali la mancanza di dati impedisce un giudizio. Fonte: Rapporto ASviS 2023

Tabella 2: Classificazione degli SDGs in Italia per Andamento (Rapporto ASviS 2023 e ISTAT 2025)

Categoria di Andamento SDGs (secondo ASviS 2023) SDGs (secondo ISTAT 2025 – Breve Periodo) SDGs (secondo ISTAT 2025 – Lungo Periodo) Peggiorati Goal 1, 6, 14, 15, 16, 17 Goal 16 (60% peggiorato), Goal 3 (40% peggiorato) Goal 4 (>4/10 peggiorato) Sostanziale Stabilità Goal 2, 10, 11 Goal 15 (89% stabile/peggiorato), Goal 16 (80% stabile/peggiorato), Goal 6 (>70% stabile), Goal 5 (>60% stabile/peggiorato) Goal 15, Goal 6 Miglioramenti Limitati Goal 4, 5, 7, 8, 9, 13 N.D. (miglioramento meno marcato) N.D. (miglioramento meno marcato) Segnali Incoraggianti Goal 3, 12 Goal 17, 8, 7 (>3/4 miglioramento); Goal 4, 12, 11 Goal 7, 13, 16, 5, 17 Fonte: Rapporto ASviS 2023 , Rapporto ISTAT SDGs 2025

Analisi Dettagliata dei Progressi per Ciascun Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG)

Goal 1: Povertà Zero (No Poverty)

Il Rapporto ASviS 2023 indica un peggioramento significativo per l’Italia rispetto al 2010 in relazione alla povertà. L’incidenza della povertà assoluta ha raggiunto il 9,7% nel 2023, coinvolgendo 5,7 milioni di residenti, con un preoccupante aumento nel Nord-ovest del paese. Il rischio di povertà ha interessato il 18,9% della popolazione italiana nel 2024.

A livello europeo, nel 2023, oltre una persona su cinque (21,4%) della popolazione dell’UE era a rischio di povertà o esclusione sociale. In Italia, le disparità regionali sono marcate: Calabria (48,6%) e Campania (44,4%) hanno registrato quote tra le più alte nell’UE, superando di oltre il doppio la media europea. Al contrario, la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,8%) e l’Emilia-Romagna (7,4%) si sono posizionate tra le regioni con i rischi più bassi nell’UE. Un dato positivo è la diminuzione del rischio di povertà o esclusione sociale in Molise, che ha registrato il calo più significativo nell’UE tra il 2022 e il 2023, scendendo di 12,4 punti percentuali (dal 37,2% al 24,8%).

La grave deprivazione materiale e sociale ha interessato il 6,8% della popolazione dell’UE nel 2023, con un aumento rispetto al 2021, probabilmente legato alla crisi del costo della vita. In Italia, la Calabria (20,7%) è stata tra le otto regioni dell’UE con oltre il 20% della popolazione in questa condizione. Un altro aspetto critico è la povertà lavorativa: nel 2024, il 10,2% degli occupati in Italia era a rischio di povertà, un dato superiore alla media UE27 dell’8,2%. Le criticità specifiche includono la persistenza e l’aumento della povertà assoluta, le profonde disuguaglianze regionali tra Nord e Sud, e una vulnerabilità particolarmente accentuata tra i giovani e i lavoratori stranieri.

Goal 2: Fame Zero (Zero Hunger)

Il Rapporto ASviS 2023 indica una sostanziale stabilità per l’Italia in relazione al Goal 2. Sebbene il Rapporto ISTAT 2025 non fornisca un trend generale specifico, menziona criticità per questo Goal nelle regioni del Nord. Attualmente, l’1,5% delle famiglie italiane mostra segnali di insicurezza alimentare. La principale raccomandazione avanzata da ASviS per questo obiettivo è la necessità di innovare l’agricoltura e migliorare la responsabilità sociale d’impresa.

Goal 3: Salute e Benessere (Good Health and Well-Being)

Il Rapporto ASviS 2023 segnala “segnali più incoraggianti” per il Goal 3. Tuttavia, il Rapporto ISTAT 2025 lo include tra i Goal con le variazioni negative più frequenti nel breve periodo, con il 40% delle misure in peggioramento. L’aspettativa di vita in buona salute alla nascita in Italia è di 58,5 anni. Il peggioramento nel breve periodo, evidenziato dall’ISTAT, suggerisce che, nonostante un quadro generale positivo, alcuni aspetti della salute e del benessere potrebbero affrontare nuove sfide o un deterioramento. ASviS raccomanda di ottimizzare i servizi sanitari e di intensificare gli sforzi per combattere il disagio e la violenza familiare.

Goal 4: Istruzione di Qualità (Quality Education)

Il Rapporto ASviS 2023 evidenzia “miglioramenti molto limitati” per l’istruzione di qualità. L’ISTAT 2025 indica un miglioramento marcato nel breve periodo, ma un peggioramento significativo nel lungo periodo, con oltre 4 misure su 10 che mostrano un declino. La percentuale di giovani in uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione è del 13,5%. Nel 2023/24, la quota di alunni che non raggiungono il livello di competenza base in italiano nella scuola primaria è aumentata al 32,8%. Sebbene ci siano stati miglioramenti nelle competenze di base in italiano e matematica al termine del secondo ciclo di istruzione, la distanza dai valori pre-pandemici rimane ampia.

Una delle criticità più rilevanti è l’elevata e persistente quota di giovani NEET (Neither in Employment, Education, or Training), che per la fascia 15-29 anni si attesta al 15,2% in Italia, posizionando il paese al secondo posto nell’UE27, solo dopo la Romania. A livello regionale, Campania (26,9%), Calabria (27,2%) e Sicilia (27,9%) presentano tassi NEET tra i più alti nell’UE. Queste disparità regionali, insieme alle disuguaglianze nelle competenze di base, rappresentano ostacoli significativi al raggiungimento di un’istruzione di qualità equa e inclusiva.

Goal 5: Parità di Genere (Gender Equality)

Il Rapporto ASviS 2023 rileva “miglioramenti molto limitati” per la parità di genere. L’ISTAT 2025 conferma minori progressi nel breve periodo, con oltre il 60% delle misure stabili e in peggioramento. Un dato allarmante è che nel 2023, 94 omicidi sono stati commessi su donne, con l’80,3% di essi perpetrati dal partner attuale o precedente o da un altro parente. Questo dato sottolinea una grave e persistente criticità legata alla violenza di genere.

Nonostante ciò, si registrano alcuni progressi nella rappresentanza politica delle donne nell’ultimo decennio, sia nelle amministrazioni regionali che nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e negli organi decisionali. Per quanto riguarda l’occupazione femminile, il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare e quello delle donne senza figli è tornato a livelli pre-pandemici (75,4%) nel 2024. Le donne godono anche di una speranza di vita attesa più alta (85,5 anni) rispetto agli uomini (81,4 anni). Le raccomandazioni di ASviS includono l’aumento dell’occupazione femminile e la prevenzione delle discriminazioni.

Goal 6: Acqua Pulita e Servizi Igienico-Sanitari (Clean Water and Sanitation)

Il Rapporto ASviS 2023 indica un peggioramento per il Goal 6 rispetto al 2010. L’ISTAT 2025 conferma minori progressi nel breve periodo e uno scarso dinamismo nel lungo periodo, con oltre il 70% delle misure stabili. Permangono criticità significative nell’efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile, che si attestava al 57,6% nel 2022. Nel 2023, misure di razionamento dell’acqua sono state adottate in 14 comuni capoluogo, indicando problemi di disponibilità o gestione delle risorse idriche. Inoltre, circa una famiglia su tre non si fida di bere l’acqua del rubinetto, suggerendo una questione di percezione della qualità o di effettivi problemi di sicurezza. ASviS raccomanda di ottimizzare i servizi sanitari e di affrontare le sfide legate ai sistemi socio-sanitari.

Goal 7: Energia Pulita e Accessibile (Affordable and Clean Energy)

Il Rapporto ASviS 2023 segnala “miglioramenti molto limitati” per le energie rinnovabili. Tuttavia, l’ISTAT 2025 indica il Goal 7 tra quelli con il miglioramento più marcato nel breve periodo e un’elevata percentuale di miglioramento nel lungo periodo. L’Italia conferma una posizione virtuosa nel contesto europeo per la riduzione dei consumi energetici. Il settore residenziale ha registrato una contrazione rilevante dei consumi finali (-8% rispetto al 2022), raggiungendo il livello più basso dell’ultimo decennio. L’intensità energetica è scesa del 4,7%. ASviS raccomanda di aumentare la produzione di energia rinnovabile e migliorare il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Goal 8: Lavoro Dignitoso e Crescita Economica (Decent Work and Economic Growth)

Il Rapporto ASviS 2023 evidenzia “miglioramenti molto limitati” per il lavoro dignitoso. L’ISTAT 2025 lo include tra i Goal con il miglioramento più marcato nel breve periodo. Nonostante ciò, il PIL per occupato e il valore aggiunto per ora lavorata hanno registrato una contrazione per il secondo anno consecutivo. L’Italia ha mostrato uno degli incrementi più limitati nella retribuzione oraria media lorda rispetto al 2010 e al 2018, a fronte di una variazione media UE27 molto più alta. La quota di giovani NEET (15-29enni) è del 15,2%, seconda solo alla Romania nell’UE27, con regioni del Sud come Campania (26,9%), Calabria (27,2%) e Sicilia (27,9%) che presentano tassi particolarmente elevati. ASviS raccomanda di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre la fragilità nel mercato del lavoro.

Goal 9: Industria, Innovazione e Infrastrutture (Industry, Innovation and Infrastructure)

Il Rapporto ASviS 2023 indica “miglioramenti molto limitati” per l’innovazione e le infrastrutture. L’ISTAT 2025 lo include tra i Goal con il miglioramento più marcato nel breve periodo. Tuttavia, l’intensità di ricerca e sviluppo prosegue il calo, attestandosi all’1,37% del PIL nel 2022, uno dei livelli più bassi dell’UE27. Anche la quota di occupati specializzati in ICT è diminuita per il secondo anno consecutivo. ASviS raccomanda di investire in infrastrutture sostenibili, ricerca e innovazione.

Goal 10: Ridurre le Disuguaglianze (Reduced Inequalities)

Il Rapporto ASviS 2023 segnala una sostanziale stabilità per il Goal 10. Tuttavia, l’Italia rimane tra i paesi dell’Unione europea con la maggiore disuguaglianza reddituale: nel 2023, il 20% più ricco della popolazione guadagnava 5,5 volte il reddito del 20% più povero. Il reddito disponibile delle famiglie italiane, sebbene cresciuto nominalmente, è aumentato solo del 4,9% in termini reali tra il 2014 e il 2024, rimanendo inferiore di oltre il 4% rispetto a vent’anni prima. Queste cifre evidenziano una persistenza delle disuguaglianze economiche che minano il principio di “non lasciare nessuno indietro” dell’Agenda 2030.

Goal 11: Città e Comunità Sostenibili (Sustainable Cities and Communities)

Il Rapporto ASviS 2023 indica una sostanziale stabilità per il Goal 11. L’ISTAT 2025 lo include tra i Goal con il miglioramento più marcato nel breve periodo. ASviS raccomanda di migliorare la governance del territorio e promuovere la sostenibilità ambientale.

Goal 12: Consumo e Produzione Responsabili (Responsible Consumption and Production)

Il Rapporto ASviS 2023 segnala “segnali più incoraggianti” per il Goal 12. L’ISTAT 2025 lo include tra i Goal con il miglioramento più marcato nel breve periodo. L’Italia si posiziona tra i paesi più virtuosi dell’UE27 per la riduzione del consumo interno di materia (CMI), diminuito del 7,4% in rapporto al PIL e del 6,7% in rapporto alla popolazione. La percentuale di riciclaggio è salita a quasi il 51% e la raccolta differenziata al 66,6%. Il tasso di utilizzo circolare dei materiali ha raggiunto il 20,8%, nettamente al di sopra della media UE27. Questi dati indicano un progresso significativo verso modelli di consumo e produzione più sostenibili. ASviS raccomanda di coinvolgere i consumatori e promuovere la sostenibilità ambientale e sociale nella pubblica amministrazione.

Goal 13: Lotta al Cambiamento Climatico (Climate Action)

Il Rapporto ASviS 2023 evidenzia “miglioramenti molto limitati” per la lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, l’ISTAT 2025 indica un’elevata percentuale di miglioramento nel lungo periodo. Le emissioni di gas serra dell’economia italiana sono diminuite del 5,3% nel 2023, guidate da riduzioni significative nelle industrie di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (-22,2%) e nella manifattura (-3,8%), oltre al riscaldamento domestico (-9,3%). Nonostante questi progressi nazionali, il contesto europeo ha visto un aumento dell’area di impatto della siccità sulla vegetazione, raggiungendo circa 631.000 km² nel 2022, equivalente all’area della Francia. ASviS raccomanda di aumentare la produzione di energia rinnovabile e migliorare il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Goal 14: Vita Sott’Acqua (Life Below Water)

Il Rapporto ASviS 2023 indica un peggioramento per la qualità degli ecosistemi marini rispetto al 2010. Il Rapporto ISTAT 2025 menziona criticità nel Nord Italia per questo Goal. ASviS raccomanda di proteggere la natura e gestire gli ecosistemi in modo sostenibile.

Goal 15: Vita sulla Terra (Life on Land)

Il Rapporto ASviS 2023 indica un peggioramento per la qualità degli ecosistemi terrestri rispetto al 2010. L’ISTAT 2025 lo classifica tra i Goal con i minori progressi nel breve periodo (89% di misure stabili e in peggioramento) e uno scarso dinamismo nel lungo periodo. Il 42,3% delle aree naturali e semi-naturali presenta un grado di frammentazione elevato o molto elevato, e il 46,3% ospita 58 ecosistemi minacciati. Questi dati evidenziano una grave pressione sulla biodiversità e sugli ecosistemi terrestri italiani. ASviS raccomanda di proteggere la natura e gestire gli ecosistemi in modo sostenibile.

Goal 16: Pace, Giustizia e Istituzioni Solide (Peace, Justice and Strong Institutions)

Il Rapporto ASviS 2023 indica un peggioramento per la governance rispetto al 2010. L’ISTAT 2025 lo classifica tra i Goal con i minori progressi nel breve periodo (80% di misure stabili e in peggioramento) e le variazioni negative più frequenti (60% di misure in peggioramento). Nonostante ciò, nel lungo periodo, l’ISTAT rileva un’elevata percentuale di miglioramento. La percentuale della popolazione carceraria in attesa del primo giudizio è del 16,0%. Le raccomandazioni di ASviS includono il miglioramento del sistema giudiziario e la promozione della pace e del coinvolgimento della società civile nel processo decisionale.

Goal 17: Partnership per gli Obiettivi (Partnerships for the Goals)

Il Rapporto ASviS 2023 indica un peggioramento per le partnership rispetto al 2010. Tuttavia, l’ISTAT 2025 lo include tra i Goal con il miglioramento più marcato nel breve periodo e un’elevata percentuale di miglioramento nel lungo periodo. L’aumento del commercio elettronico (dal 15,3% nel 2014 al 41,9% nel 2024) indica una crescente digitalizzazione e connettività, elementi chiave per le partnership. La quota del reddito nazionale lordo destinata all’aiuto pubblico allo sviluppo è dello 0,25%. ASviS raccomanda di promuovere la pace e coinvolgere la società civile nel processo decisionale.

Ragioni dei Successi e degli Insuccessi e Disuguaglianze

Le ragioni dei successi e degli insuccessi, sebbene non sempre esplicitate direttamente nei rapporti, possono essere inferite dagli andamenti degli indicatori. I successi in Goal 7 (Energia), 12 (Consumo e Produzione Responsabili) e 13 (Lotta al Cambiamento Climatico) sono spesso legati a politiche mirate di efficienza energetica, promozione del riciclo e riduzione delle emissioni industriali e domestiche. Al contrario, gli insuccessi in Goal 1 (Povertà), 4 (Istruzione) e 10 (Disuguaglianze) riflettono problemi strutturali, come la crisi del costo della vita, l’inefficacia delle politiche di inclusione lavorativa e le persistenti disparità socio-economiche e regionali.

Le disuguaglianze rappresentano una sfida trasversale all’Agenda 2030 in Italia, in totale contraddizione con il principio di “non lasciare nessuno indietro”.

Disuguaglianze Regionali : Esiste una marcata polarizzazione Nord-Sud. Nel Nord, il 51,2% delle misure mostra valori migliori della media nazionale; nel Mezzogiorno, il 52,2% risulta in posizione peggiore. Le regioni del Mezzogiorno sono particolarmente svantaggiate nei Goal 8 (Lavoro e crescita economica), 10 (Ridurre le disuguaglianze), 1 (Povertà zero) e 4 (Istruzione). Campania e Sicilia sono penalizzate da elevata quota di giovani che abbandonano l’istruzione e dalla bassa intensità di lavoro. Al contrario, Abruzzo, Molise e Basilicata mostrano risultati più favorevoli, in particolare per i Goal ambientali (13, 14 e 15). Nel Nord, le criticità maggiori si riscontrano per i Goal 2 (Fame zero), 14 (Vita sott’acqua) e 12 (Consumo e produzione responsabili). Liguria è penalizzata per i Goal 5, 13 e 16. Nel Centro, Marche e Toscana si distinguono positivamente, mentre il Lazio mostra risultati sfavorevoli, in particolare per il Goal 16.

Disuguaglianze Socio-economiche : La povertà colpisce maggiormente i giovani (23,2%) rispetto agli anziani (18,6%), sebbene il rischio per questi ultimi sia in aumento. Circa 13,5 milioni di persone (23,1%) sono a rischio di povertà o esclusione sociale. La povertà lavorativa è più elevata per i cittadini stranieri (22,6%) rispetto agli italiani (8,8%). La disuguaglianza reddituale è tra le più alte nell’UE, con il 20% più ricco che guadagna 5,5 volte il reddito del 20% più povero.

Disuguaglianze di Genere : La violenza contro le donne rimane una piaga, con l’80,3% degli omicidi femminili perpetrati da partner o parenti. Nonostante alcuni progressi nella rappresentanza politica e nell’occupazione femminile, le sfide persistono.

Confronto con la Media UE27 e le Principali Economie Europee

Il monitoraggio dei progressi verso gli SDGs a livello europeo è coordinato da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, che pubblica regolarmente rapporti come il “Sustainable development in the European Union”. Il “Europe Sustainable Development Report 2025” fornisce una valutazione indipendente dei progressi degli Stati membri dell’UE.

Performance complessiva dell’Italia vs. UE27 e principali economie europee: Il Rapporto ASviS 2023 evidenzia che l’Italia, a differenza dell’Unione Europea, “non ha intrapreso il percorso dello sviluppo sostenibile in modo convinto e concreto”. A livello generale, il ritmo di progresso degli SDGs nell’UE nel periodo 2020-2023 è stato più di due volte inferiore (+0,8 punti) rispetto al periodo 2016-2019 (+1,9 punti). L’indice SDG complessivo dell’UE nel 2025 è pari al 72,8%. I paesi del Nord Europa, come Finlandia, Danimarca, Svezia, Austria e Norvegia, continuano a guidare le classifiche, sebbene anche questi paesi affrontino sfide significative in almeno due obiettivi.

Confronto per SDG specifici:

Goal 1 (Povertà Zero) : Nel 2023, oltre il 21,4% della popolazione dell’UE era a rischio di povertà o esclusione sociale. Le regioni del Sud Italia, come Calabria (48,6%) e Campania (44,4%), hanno registrato quote di rischio tra le più alte nell’UE, superando di oltre il doppio la media europea. Al contrario, la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,8%) e l’Emilia-Romagna (7,4%) si sono posizionate tra le regioni con i rischi più bassi nell’UE. La povertà lavorativa in Italia (10,2% degli occupati a rischio nel 2024) è superiore alla media UE27 (8,2%).

Goal 4 (Istruzione di Qualità) : La quota di giovani NEET (15-29enni) in Italia è del 15,2%, seconda solo alla Romania nell’UE27. Questo contrasta con l’obiettivo dell’UE di ridurre il tasso NEET a meno del 9% entro il 2030.

Goal 7 (Energia Pulita e Accessibile) : L’Italia conferma una posizione virtuosa nel contesto europeo per la riduzione dei consumi energetici, con una contrazione rilevante nel settore residenziale e una diminuzione dell’intensità energetica. Questo si allinea con il progresso sistematico dell’UE verso il Goal 7 tra il 2010 e il 2021, sebbene con differenze tra i paesi.

Goal 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) : L’intensità di ricerca e sviluppo in Italia (1,37% del PIL nel 2022) è tra i livelli più bassi dell’UE27 , indicando un ritardo rispetto alle principali economie europee che investono maggiormente in innovazione.

Goal 10 (Ridurre le Disuguaglianze) : L’Italia si conferma tra i paesi dell’Unione europea con la maggiore disuguaglianza reddituale , un dato che evidenzia una sfida persistente rispetto alla media UE.

Goal 12 (Consumo e Produzione Responsabili) : L’Italia si posiziona tra i paesi più virtuosi dell’UE27 per la diminuzione del consumo interno di materia e per le alte percentuali di riciclaggio e utilizzo circolare dei materiali.

Goal 13 (Lotta al Cambiamento Climatico) : Le emissioni di gas serra dell’economia italiana sono diminuite del 5,3% nel 2023 , contribuendo agli sforzi europei per il clima. Tuttavia, l’UE nel suo complesso ha affrontato sfide significative, come l’impatto della siccità.

Sfide comuni e differenze strutturali: L’UE nel suo complesso affronta diverse sfide principali per gli SDGs: stagnazione e persino inversione di progresso sugli indicatori “Leave-No-One-Behind” (che misurano le disuguaglianze interne), persistenti sfide legate agli obiettivi ambientali e alla biodiversità (inclusi sistemi alimentari e terrestri sostenibili), impatti negativi da consumo e catene di approvvigionamento insostenibili (effetti di spillover internazionali), ampi divari e lento ritmo di convergenza nei risultati SDG tra i paesi europei, e progressi lenti o inversi in alcuni indicatori del Goal 16 (Pace, Giustizia e Istituzioni) e 17 (Partnership per gli Obiettivi). L’Italia condivide molte di queste sfide, ma le sue problematiche sono spesso aggravate da differenze strutturali interne, come la marcata polarizzazione Nord-Sud, che si riflette in quasi tutti gli SDGs e rende più complessa l’attuazione di politiche uniformi ed efficaci.

Miglioramento dei Dati Statistici e della Presentazione dei Risultati

Il monitoraggio degli SDGs richiede un sistema statistico robusto e in continua evoluzione. L’Istat, in qualità di coordinatore della produzione di informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, ha dimostrato un impegno costante in questo senso. La piattaforma informativa per gli indicatori SDGs è aggiornata due volte all’anno a partire da dicembre 2016.

Innovazioni e sfide nella raccolta dati: Il framework UN-IAEG-SDGs ha subito una seconda Comprehensive Review nel 2024, ratificata a marzo 2025. Questa revisione ha stimolato un ampio processo di ristrutturazione del Sistema Istat-SDGs, condotto in collaborazione con le istituzioni del Sistan e altre entità esterne, tra cui ASviS, Banca d’Italia, Consob, CREA, Enea, FAO, GSE S.p.A, Inail, Inapp, Invalsi, INGV, ISPRA, ISS e vari Ministeri. L’obiettivo primario di questa ristrutturazione è migliorare ulteriormente la qualità dei dati e dei metadati. A seguito di questo processo, 76 misure ridondanti o obsolete sono state eliminate, e 36 nuove misure sono state introdotte, ampliando la copertura degli indicatori UN-IAEG-SDGs. Rispetto alla diffusione di luglio 2024, 221 misure statistiche sono state aggiornate. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e degli algoritmi di machine learning è riconosciuta come un potenziale strumento per migliorare il processo di integrazione e condivisione dei dati.

Raccomandazioni per migliorare la presentazione dei risultati:

Maggiore Granularità Territoriale e Analisi delle Disuguaglianze : Sebbene l’ottava edizione del Rapporto Istat SDGs 2025 arricchisca le analisi territoriali, ampliando la comprensione dell’evoluzione regionale e della convergenza/divergenza nel tempo , è fondamentale continuare a spingere per una granularità ancora maggiore. Data la crescente evidenza di disuguaglianze regionali (in particolare il divario Nord-Sud) e socio-economiche , la presentazione dei dati dovrebbe enfatizzare ulteriormente queste disparità, fornendo strumenti per identificare con precisione le aree e i gruppi di popolazione più svantaggiati. Questo permetterebbe di calibrare meglio gli interventi politici. Analisi Approfondita delle Interrelazioni tra SDGs : Il Rapporto Istat 2024 già approfondisce le interrelazioni tra indicatori e target afferenti a diversi Goal. Questo approccio dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e reso più esplicito nella presentazione dei risultati. Comprendere come il progresso o il regresso in un SDG influenzi gli altri è cruciale per una pianificazione politica olistica e per evitare effetti indesiderati o contraddittori. Una visualizzazione chiara di queste interdipendenze può aiutare i decisori a formulare politiche più integrate ed efficaci. Visualizzazione Interattiva e Accessibilità dei Dati : L’Istat fornisce già infografiche e una dashboard interattiva con dati e metadati online. È consigliabile potenziare ulteriormente questi strumenti, rendendoli più intuitivi e personalizzabili per diversi tipi di utenti (ricercatori, giornalisti, studenti, cittadini). La facilità di accesso e la chiarezza nella presentazione dei dati complessi possono aumentare la consapevolezza pubblica e il coinvolgimento degli stakeholder, favorendo un dibattito più informato e una maggiore pressione per l’azione. Narrativa più Esplicita su Cause e Effetti : Sebbene il Rapporto Istat 2025 permetta di inferire le ragioni dei successi e degli insuccessi , una narrativa più esplicita che colleghi le tendenze osservate a specifiche politiche, fattori socio-economici o eventi esterni, rafforzerebbe l’utilità del rapporto per i decisori. Spiegare

perché un indicatore peggiora o migliora, e non solo che peggiora o migliora, è fondamentale per orientare le future strategie.

Confronti Internazionali Più Accessibili e Contestualizzati : Sebbene Eurostat pubblichi rapporti di confronto tra Stati membri, i rapporti nazionali potrebbero integrare in modo più prominente e accessibile i confronti specifici dell’Italia con la media UE27 e le principali economie europee. Questo aiuterebbe a contestualizzare la performance italiana e a identificare le migliori pratiche da cui apprendere. Coinvolgimento degli Stakeholder nel Processo di Monitoraggio : ASviS propone di coinvolgere i consumatori e migliorare il sistema giudiziario come linee d’azione prioritarie. Questo principio di coinvolgimento può essere esteso anche al processo di monitoraggio e presentazione dei dati, raccogliendo feedback dagli utenti per migliorare continuamente la pertinenza e l’utilità delle informazioni statistiche prodotte.

Conclusioni e Raccomandazioni

L’analisi approfondita dei progressi dell’Italia verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 rivela un quadro complesso e, in larga parte, preoccupante. Nonostante alcuni segnali incoraggianti in aree come l’energia pulita (Goal 7), il consumo e la produzione responsabili (Goal 12) e la lotta al cambiamento climatico (Goal 13), il paese accumula un significativo ritardo complessivo. Solo una piccola percentuale dei target è in linea con le proiezioni, e per molti obiettivi la situazione è peggiorata o si presenta estremamente difficile da raggiungere entro il 2030.

Le disuguaglianze persistono e, in molti casi, si stanno acuendo, in particolare la marcata polarizzazione tra Nord e Sud Italia, che si riflette in quasi tutti gli SDGs. La povertà assoluta è in aumento, la povertà lavorativa è superiore alla media europea, e le disuguaglianze reddituali rimangono tra le più alte nell’UE. La quota di giovani NEET è allarmante, specialmente nelle regioni meridionali. Settori cruciali come l’istruzione, la governance e la protezione degli ecosistemi terrestri e marini mostrano progressi insufficienti o addirittura regressioni.

Il “gap di urgenza” evidenziato dai rapporti nazionali indica che le attuali politiche e i meccanismi di attuazione non sono sufficienti per colmare il divario entro la scadenza del 2030. Le tendenze contraddittorie osservate per alcuni obiettivi suggeriscono una potenziale incoerenza nelle politiche o la necessità di un approccio più integrato che tenga conto delle interdipendenze tra i diversi SDGs.

Sulla base di questa analisi, si formulano le seguenti raccomandazioni strategiche per l’Italia:

Accelerazione e Riforma delle Politiche : È imperativo che l’Italia intraprenda un’accelerazione decisa e incisiva nell’attuazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Ciò richiede una revisione critica delle strategie esistenti e l’introduzione di riforme strutturali mirate, in particolare per i Goal che mostrano stagnazione o peggioramento (es. Goal 1, 4, 6, 15, 16). Approccio Integrato e Trasversale : Le politiche devono essere concepite in un’ottica di interconnessione tra gli SDGs, superando gli interventi settoriali. È fondamentale comprendere e gestire le sinergie e i trade-off tra i diversi obiettivi per garantire un progresso coerente e duraturo, evitando che i miglioramenti in un’area causino inavvertitamente problemi in un’altra. Investimenti Mirati e Riduzione delle Disuguaglianze : Le risorse devono essere allocate prioritariamente verso le aree critiche e le regioni con le maggiori disparità, in particolare il Mezzogiorno. Politiche specifiche per contrastare la povertà, migliorare l’istruzione e promuovere il lavoro dignitoso devono essere intensificate, con un’attenzione particolare ai giovani e ai gruppi più vulnerabili. Rafforzamento del Sistema Statistico Nazionale : L’Istat deve continuare e potenziare i suoi sforzi nel miglioramento della qualità dei dati e dei metadati, nella raffinazione delle metodologie e nell’adozione di nuove tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale, per migliorare l’integrazione e l’analisi dei dati. Un sistema statistico robusto è la base per decisioni politiche informate ed efficaci. Miglioramento della Comunicazione e del Coinvolgimento : La presentazione dei risultati deve essere sempre più chiara, accessibile e interattiva, utilizzando strumenti di visualizzazione avanzati. Questo non solo aumenterà la consapevolezza pubblica sui progressi e le sfide degli SDGs, ma favorirà anche un maggiore coinvolgimento di tutti gli stakeholder – cittadini, imprese e società civile – nel processo di attuazione dell’Agenda 2030.

Il tempo a disposizione per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è limitato. È essenziale che l’Italia trasformi le promesse in azioni concrete e incisive, recuperando il terreno perduto e garantendo un futuro più sostenibile ed equo per tutti i suoi cittadini.

(*) Prof. Claudio Quintano – claudio.quintano.emeritoETuniparthenope.it – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope.- Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli (NA) Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University Suor Orsola Benincasa – Corso Vittorio Emanuele n. 292, 80122 Napoli- He engages to spread to the learners the acquiring the knowledge and to promote Sustainable Development, and Sustainable Lifestyles Goals. Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) – prof. Emerito di Statistica Economica, già Rettore Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Antonella Rocca – DISAQ professoressa associata di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Paolo Mazzocchi (**) – DISAQ professore associato di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”