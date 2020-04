Analisi di un sospetto

Certo stare nei panni del Console USA a Wuhan Jamison Fouss, in questo periodo è dura. Il disastro di Chernobyl con quanto sta accadendo con il Covid-19, ha però molte cose in comune: al limite di uno stato di tensione tra superpotenze che non produceva più elementi di offesa consistente, la pochezza in materia di accortezza, sicurezza e affidabilità aveva liberato un male che al dire dei ricercatori, avrebbe portato molte morti di cancro per lunghissimo tempo.

americana si sta concentrando sull’ipotesi che il virus sia nato in un laboratorio cinese e non in un mercato e poi per incidente si sia diffuso.

Quindi si tratta di un grande momento di riflessione ove non ci dobbiamo lasciar sfuggire la realtà che per molti anni la sicurezza, quella che oggi si presenta al mondo con una affrancatura informatica molto elegante, ovvero la cyber security, per molti anni sia rimasta una cosa semisconosciuta.

“ Abbiamo ancora molto da sapere, il governo degli Stati Uniti sta lavorando diligentemente per scoprirlo”, ha aggiunto il segretario di Stato insistendo sulla necessità che Pechino “si apra” e condivida tutte le informazioni riguardo a come sia iniziata la pandemia di Covid 19. “Il solo fatto che mi si venga fatte questa domanda, il solo fatto che non sappiamo la risposta, che la Cina non ha condiviso con le noi le risposte, credo che questo sia molto esplicito”, ha detto ancora riferendosi alla domanda sull’ipotesi dell’epidemia iniziata per un incidente in un laboratorio. Riguardo ai cinesi, Pompeo ha detto che “Dicono che vogliono collaborare: uno dei migliori modi per collaborare è dare accesso al mondo, permettere che gli scienziati di tutto il mondo sappiamo come sia successo questo, esattamente come questo virus ha iniziato a diffondersi”; in pratica qualcosa di molto simile alle verifiche ispettive negate dall’Iran , sulla costruzione di ordigni nucleari sulla base di un sofisticato sistema chimico. Nei giorni scorsi il Washington Post aveva rivelato che nel 2018 l’ambasciata americana a Pechino di cui l’Ambasciatore Terry Branstad, aveva inviato due messaggi ufficiali, i cablogrammi diplomatici, in cui il console di Wuhan e l’addetto scientifico lanciavano l’allarme sulla sicurezza e sul rischio di possibili contaminazioni nel laboratorio dell’Istituto di Virologia che avevano visitato. In uno dei documenti, visionati dal Post, si faceva esplicito al fatto che gli esperimenti sui coronavirus dei pipistrelli e la potenziale trasmissione agli umani rappresentassero il rischio di una nuova epidemia tipo Sars. Ora gli USA con 50000 decessi non può rimettersi in moto senza considerare le cause che hanno portato a tutto questo è, forse, è un atteggiamento che occorrerebbe condividere con tutto il pianeta, perché la scienza che è un patrimonio unico, non può ancora considerare sconosciuto quello che sta avvenendo.

“Quello che sappiamo è che il virus si è originato a Wuhan, in Cina. E sappiamo che l’Istituto di Virologia di Wuhan è a poche miglia di distanza da dove era il mercato”. Così, in un’intervista a Fox News, Mike Pompeo ha risposto quando gli è stato chiesto delle rivelazioni, riportate da Foc e dalla Cnn, riguardo al fatto che l’intelligence