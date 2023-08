Analisi finanziaria del settore del gioco in Italia

Spesso vengono demonizzati, eppure il gioco scommessa ed il relativo comparto industriale, costituiscono una voce importante dell’economia italiana. Citando i dati forniti da Agipronews, una delle principali agenzie sul gioco del nostro Paese, si apprende che nel 2022 lo Stato italiano ha incassato ben 10,3 miliardi di euro da attività legate a questo settore. Si tratta di cifre che tornano a rasentare i livelli del 2019, quando l’erario incassò dal gioco 11,3 miliardi di euro. Rispetto al 2021, annata che ancora si portava dietro qualche strascico negativo, l’incremento è stato di un significativo 22%. I numeri in crescita non riguardano solamente le cifre incassate dallo casse dello Stato, ma anche la spesa (per cui si intendono gli incassi depurati dalle vincite) poiché nel 2022 sono stati spesi 19,6 miliardi di euro, registrando così un aumento del 2% rispetto ai 19,3 del 2019, e del 28% se paragonato ai 15,4 miliardi del 2021.

Retail in flessione, il gioco online vola

Le cifre fornite da Agipronews, inoltre, sottolineano un’altra importante tendenza relativamente a come stia cambiando la distribuzione della spesa: rispetto alle stime del 2019 la rete dei punti vendita “retail” (così come vengono chiamati i negozi fisici come agenzie, ricevitorie, e sale scommesse) ha fatto registrare numeri in calo, perdendo l’8,7%, passando da una raccolta di 17,4 miliardi ai 15,9 del 2022.

Tendenza opposta per quanto riguarda il gioco online, che invece è in costante crescita. Possiamo anzi affermare che questa nicchia, che sta diventando sempre più importante, si pone come forza trainante: in questo settore, infatti, la spesa è raddoppiata nell’arco di tre anni, passando da 1,8 a 3,7 miliardi. A fare la voce grossa sono soprattutto poker e casinò, passati dai 969 milioni del 2019 ai 3,7 miliardi del 2022, ma l’incremento è stato significativo anche per quanto riguarda le scommesse, cresciute addirittura dell’89%, dai 783 milioni del 2019 agli 1,4 miliardi del 2022.

I numeri in grande crescita del gioco online, agli occhi degli osservatori attenti, potrebbero risultare sorprendenti solo in parte. Non ci si può stupire, infatti, se un numero sempre maggiore di appassionati prediliga i portali di gioco online visti gli innumerevoli vantaggi che essi offrono. Il vantaggio principale, oltre a poter contare su una varietà di giochi e di scommesse difficilmente paragonabile, consiste indubbiamente nella possibilità di giocare ovunque ci si trovi: tutto ciò che conta è possedere una connessione a internet con cui collegarsi comodamente da casa o dal proprio smartphone. La possibilità di giocare da remoto, ad ogni modo, non è l’unica ragione del successo del gioco online: a fare la differenza sono anche piccoli incentivi al gioco, come ad esempio quelli dei casinò online con bonus senza deposito (cioè senza la necessità di versare denaro sul proprio conto di gioco).

L’incidenza del gioco online sul mercato dell’azzardo

Sempre tenendo presenti i dati diffusi da Agipronews, si può constatare come il