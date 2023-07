Analista finanziario cercasi, l’UniVertis presenta i corsi della sua business school. Incontro online il 6 luglio

Un’occasione, virtuale, per approfondire compiti e opportunità che possono aprirsi per quei giovani che decideranno di diventare analisti finanziari di venture capital e private equity. Tutto parte da un’idea di Amedeo Giurazza, Ceo di Vertis, la prima SGR (società di gestione del risparmio) del sud Italia attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital.

L’appuntamento è per il 6 luglio alle ore 18:00. L’evento aperto a tutti gli interessati sarà digitale: per iscriversi al webinar in maniera totalmente gratuita sarà possibile collegarsi al sito bit.ly/analistafinanziario (o trovare su EventBrite l’appuntamento corrispondente).

“Nei prossimi giorni – racconta Giurazza – raccoglieremo le ultime iscrizioni in vista della partenza. Questo incontro segue le presentazioni del master che sono state illustrate nei mesi scorsi in diverse Università del Mezzogiorno”.

“Abbiamo la certezza – continua Giurazza – di sapere quale tipo di professionisti il mercato finanziario italiano ha bisogno: con il nostro master dedicato agli analisti finanziari di venture capital e private equity di domani vogliamo offrire un’occasione a tanti giovani in gamba, specialmente del centro-sud Italia, spesso smarriti e incerti sul loro futuro dopo il conseguimento del titolo di studio; dall’altro, però, vogliamo rispondere a una reale esigenza di mercato che vede queste figure ricercatissime e di cui c’è estremo bisogno”.

Il master

Il webinar sarà occasione per presentare la business school UniVertis e il relativo master, che partirà il prossimo 20 settembre con 330 ore d’aula (le lezioni si terranno a Napoli nel Tecno Hub UniCredit, all’interno del Campus Universitario della Federico II) e tre mesi di stage presso le investment company e le banche d’affari partner del master. Il master prevede una formazione in aula basata sull’esperienza operativa dei docenti – oltre 70 operatori finanziari che si avvicenderanno – e su business case reali. “Gli studenti – spiegano gli organizzatori – avranno la possibilità di conoscere la community finanziaria italiana e di iniziare a muovere i primi passi per sviluppare il proprio network, oltre che approfondire concretamente le fasi operative di investimento, monitoraggio e disinvestimento nelle aziende e nelle startup.

Il master è destinato ai laureati con conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office e il possesso di una laurea triennale o magistrale in una delle seguenti materie: economia, ingegneria, giurisprudenza, finanza, statistica, matematica o equipollenti. Le iscrizioni sono a numero chiuso.

Infine, sono previsti l’assegnazione di diverse borse di studio per i più meritevoli e contributi finanziari per i residenti fuori sede.

Per inoltrare la propria candidatura o per ulteriori informazioni sulla modalità di accesso è possibile visitare il sito UniVertis.it.