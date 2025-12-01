Analisti finanziari, l’importanza della formazione. A Napoli la consegna delle borse “Massimo Lo Cicero”

“L’importanza della formazione degli analisti finanziari”: è il tema dell’incontro promosso nella sua sede di Piazza dei Martiri (lunedì 15 dicembre, a partire dalle 17) da Unione industriali di Napoli e UniVertis (la Scuola di Finanza operativa realizzata a Napoli da Amedeo Giurazza, assieme a Giovanni De Caro, Alfonso Riccardi e Renato Vannucc, di cui l’associazione imprenditoriale è main partner).

Introduzione e saluti

Il convegno si apre con gli interventi di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli, Giovanni Lombardi, ceo del Tecno Group, Amedeo Giurazza, presidente di UniVertis – Società Benefit, e dell’architetto Roberto Lo Cicero.

La tavola rotonda

La discussione sarà moderata dal giornalista Alfonso Ruffo, relatori: Rosa Cocozza, ordinario di economia degli intermediari finanziari alla Federico II, Claudio Porzio, ordinario di economia degli intermediari finanziari alla Parthenope, Antonio Riccio, responsabile del Fondo Cresci al Sud di Invitalia, e Arturo Capasso, ordinario di corporate governance all’Università del Sannio.

Le borse di studio “Massimo Lo Cicero”

Alle 18,45 la consegna delle borse di studio dedicate a Massimo Lo Cicero da parte di Roberto Lo Cicero e Amedeo Giurazza.

.