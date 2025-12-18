Anas: abbattuto ultimo diaframma galleria di Casalecchio di Reno

Casalecchio di Regno, 18 dic. (askanews) – Completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno nella città Metropolitana di Bologna. “Lo stralcio sud è il completamento del collegamento infrastrutturale della Val di Reno con un investimento previsto di circa 76 milioni”. Lo ha dichiarato Eutimio Mucilli, Chief Operating Officer di Anas e Commissario straordinario, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dell’assessora regionale Irene Priolo e del sindaco Matteo Ruggeri.

“Abbiamo appaltato i lavori, è un appalto integrato. Ho approvato recentissimamente il progetto esecutivo e quindi si prevede di poter consegnare i lavori nel mese di gennaio 2026 – ha proseguito Mucilli -. L’intervento è lungo 2 km circa, che parte dallo svincolo di Faianello agganciandosi allo stralcio nord per un tratto di circa 50 metri con una sezione a quattro corsie, poi diventa una sezione a due corsie fino a raccordarsi con la nuova Porrettana”.

“Non è un’opera complessa come questa, non essendoci gallerie, ci sono solo due viadotti di circa uno di 190 metri e l’altro di 65 metri – ha aggiunto il commissario -. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di circa 620 giorni. Si completa un’opera fondamentale per la città, la regione e tutti gli utenti”.

La galleria artificiale a doppia canna dello stralcio nord ha una lunghezza di 1,2 km e costituisce circa il 50% della nuova bretella stradale che avrà un’estesa complessiva di 2,1 km. Si prevede il completamento dei lavori e l’apertura al traffico dello stralcio nord nel corso della stagione estiva del 2026. Investimento complessivo quasi 190 milioni di euro.