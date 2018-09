Anas, arrivano i fondi per nuovi interventi sulla Salerno-Reggio Calabria

Con il Contratto di Programma Anas 2016-2020 è partita una nuova stagione che mette in primo piano il completamento di itinerari e l’integrazione, riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale esistente. Tra queste sono stati programmati interventi di riqualificazione o di manutenzione straordinaria anche per la nuova Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria. Inoltre, saranno interessate anche la: E45/E55 Orte-Mestre, la strada statale 106 Jonica, la A19 Palermo-Catania, la strada statale 372 Telesina, la strada statale 16 Adriatica, i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, la strada statale 9 Via Emilia, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la strada statale 182 “delle Serre Calabre”, in Sardegna la strada statale 131 Carlo Felice e la SS 554 Cagliaritana e, ancora, la E78 Grosseto-Siena, la SS1 “Aurelia”, la SS 67 Tosco Romagnola. Per la prima volta un piano investimenti pluriennale completamente finanziato con quasi 30 miliardi su manutenzioni straordinarie e ordinarie per la cura e la sicurezza delle strade. Il nuovo Piano attiva interventi su oltre l’60% della rete in gestione di oltre 26 mila km. Il respiro pluriennale determina una pianificazione degli investimenti più efficiente e produttiva rispetto al passato. Gli interventi previsti nell’arco dei 5 anni, ammontano a 29,5 miliardi di euro, di cui 23,4 di nuova appaltabilità, coperti per circa 21,4 miliardi, e 6,1 miliardi per lavori in fase di attivazione ed in corso di esecuzione.