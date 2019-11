Anas consegna alle ditte costruttrici i lavori di completamento della Statale Val Fortore

Anas, Gruppo FS italiane, ha consegnato all’impresa Rti Rillo Costruzioni Srl – Tecnocostruzioni Srl – Barone Costruzioni Srl – Consorzio Stabile Infratech, i lavori per il completamento della statale 212 della ‘Val Fortore’ ricadenti nel territorio comunale di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento. Gli interventi, per un importo netto contrattuale di 33 milioni di euro circa, della durata di 840 giorni, prevedono il completamento della variante – 1° lotto – 2° Stralcio, dallo dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse SS Fortorina), che si riallaccerà alla strada statale 369 ‘Appulo Fortorina’. Lo comunica in una nota l’Anas. Il tratto in variante, dell’estesa di circa 2,6 km, con due corsie da 3,75m (una per senso di marcia) e banchine laterali da 1,50 metri, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 metri, prevede la presenza di tre importanti opere d’arte: una galleria naturale (della lunghezza di circa 500 metri) e due viadotti con impalcati in acciaio-cls, uno dei quali per l’attraversamento del Torrente “Tammarecchia” (lungo circa 210 metri) e l’altro di 112 m, oltre a due rotatorie di inizio e fine lotto.