Anas, De Luca: Per colpa del Governo a rischio i lavoratori della statale 168

“Il Governo ha previsto l’eliminazione in 2 anni di alcune strutture dell’Anas, come Campania siamo interessati per la statale vesuviana 168, una strada che serve per evacuare 800mila cittadini. Ma come si fa a non dare priorità a quest’opera?”. Cosi’ Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, a margine della Road To Napoli 2019, evento che presenterà il lavoro del comitato organizzatore delle Universiadi con le prove di Protezione Civile alla Mostra d’Oltremare. “Il governo – conclude – completi la statale 168 vesuviana altrimenti in caso di una catastrofe naturale sarebbe una tragedia”.