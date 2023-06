Anas, nuovo collegamento stradale fra Caserta-Benevento: domani dibattito pubblico

Si terrà domani, giovedì 22 giugno, dalle 17,30 alle 20,30 (in presenza e online) nella Sala parrocchiale di S. Nicola di Mira a Forchia il secondo incontro informativo del dibattito pubblico sul lotto Marcianise-Rotondi, il nuovo collegamento stradale fra Caserta-Benevento progettato da Anas, volto ad approfondire i dettagli relativi alla parte del tracciato che interessa Arpaia e Forchia.

Dopo l’apertura dell’incontro di Francesca Fazio, coordinatrice del dibattito pubblico, e di Nicola Montesano, responsabile della Struttura Territoriale Anas Campania, interverranno, tra gli altri: Pasquale Fucci, Sindaco di Arpaia, e Pino Papa, Sindaco di Forchia.

Nella seconda parte del dibattito è prevista una sessione di domande e interventi del pubblico presente, fisicamente o in collegamento.

È possibile seguire l’incontro in presenza registrandosi al seguente link . È possibile seguire l’incontro online registrandosi al seguente link

Domani alle 9.30, come previsto prima di tutti gli incontri informativi del dibattito pubblico, si terrà anche il sopralluogo dei punti del tracciato che richiedono maggiori approfondimenti, definiti insieme ai Sindaci di Arpaia e Forchia, che saranno presenti insieme alla cittadinanza. Il ritrovo è previsto presso il Bar Civico 19 in Via Appia, 19, a Forchia.

È possibile partecipare al sopralluogo iscrivendosi al seguente link

Si può prendere parte al dibattito in varie forme: partecipando attivamente agli incontri pubblici, presentando brevi documenti contenenti suggerimenti e proposte (Quaderni degli attori) e inviando richieste di chiarimento sul progetto e sul dibattito pubblico all’indirizzo e-mail info@dpcasertabenevento.it , o telefonando al numero +39 3791694654.

Il calendario degli incontri è disponibile a questo link

L’iter del Dibattito Pubblico proseguirà con i seguenti due incontri informativi: