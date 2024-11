Anasf, consulenti finanziari in congresso a Napoli. Il presidente Luigi Conte disegna il futuro

La tutela dei cittadini rispetto ai temi dell’economia, dell’educazione finanziaria e dell’intelligenza artificiale, per capire in che modo l’innovazione inciderà nella quotidianità del Paese, anche sul fronte della pianificazione economica: è uno dei temi al centro del XII congresso dell’Anasf, l’Associazione nazionale consulenti finanziari, che si è aperto oggi a Napoli e si conclude il 19 novembre con l’elezione dei vetici dell’associazione.

“Il nostro obiettivo – ha affermato tra l’altro Luigi Conte, presidente di Anasf, nel riepilogare l’incredibile mole di iniziative degli ultimi anni – è affiancare cittadini e imprese per determinare le scelte finanziarie. Servono competenze tecniche ma anche relazionali, nel nostro lavoro il dialogo e il confronto sono elementi fondamentali per consentire a famiglie e aziende di valutare le opportunità e saper scegliere”. Qui il video della sua relazione.