Anastacia celebra il 25° anniversario di “Not That Kind” con una versione deluxe e un tour mondiale

Oggi esce in digitale la versione deluxe di Not That Kind (Legacy Recordings / Sony Music Entertainment), l’album di debutto di Anastacia, che include remix speciali e una versione Atmos del leggendario brano “I’m Outta Love”. Questo nuovo capitolo celebra l’incredibile carriera dell’artista, che ha segnato il panorama musicale mondiale con la sua voce potente e unica. In concomitanza con il rilascio della versione digitale, è disponibile anche il pre-order per l’edizione speciale in vinile, che sarà in commercio dall’11 aprile.

L’album Not That Kind segnò l’inizio di una carriera straordinaria per Anastacia, che nel 2000 conquistò immediatamente il cuore del pubblico internazionale. Grazie a successi come “I’m Outta Love”, brano che ancora oggi rappresenta il suo marchio di fabbrica, l’artista divenne un’icona pop, riuscendo a vendere oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Con il tour mondiale “Not That Kind 25th Anniversary Tour”, che segna il 25° anniversario del suo debutto, Anastacia continua a regalare ai suoi fan un’esperienza musicale indimenticabile.

Il tour partirà con tappe in Europa, tra cui l’Italia, dove Anastacia si esibirà il 22 marzo al Teatro della Conciliazione di Roma e il 24 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La tournée toccherà anche altri paesi, tra cui Spagna, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Regno Unito, con la potente voce dell’artista pronta a conquistare nuovamente il pubblico.

La tracklist dell’edizione vinile di Not That Kind (che include l’album originale e i remix speciali) è una vera e propria celebrazione dei suoi successi:

Lato A : Not That Kind I’m Outta Love Cowboys & Kisses

Lato B : Why’d You Lie to Me Who’s Gonna Stop the Rain Love Is Alive I Ask of You

Lato C : Wishing Well Don’tcha Wanna Late Last Night Made For Lovin’ You

Lato D : Black Roses Yo Trippin’ One More Chance Same Old Story



Il tour segna anche un ritorno alle radici musicali dell’artista, che ha consolidato la sua fama grazie a una serie di successi senza tempo, tra cui “Paid My Dues” e “Left Outside Alone”. Non solo il suo talento vocale ha lasciato un segno indelebile nella musica pop, ma anche il suo impegno nella promozione di temi di empowerment e resilienza l’ha resa una figura di riferimento per milioni di fan in tutto il mondo.

Nel corso della sua carriera, Anastacia ha collezionato oltre 225 premi internazionali e ha ottenuto il titolo di “la nuova artista pop femminile più venduta al mondo” in pochissimi anni. Con il nuovo capitolo musicale, che ha preso il nome di Our Songs, l’artista ha celebrato anche il suo legame speciale con la Germania, dove ha avuto un seguito enorme sin dall’inizio della sua carriera, vendendo oltre 3 milioni di album nel paese.

Non c’è dubbio che Anastacia, a distanza di 25 anni dal suo debutto, continui a dominare la scena musicale mondiale con la sua voce inconfondibile e la sua straordinaria energia. Il Not That Kind 25th Anniversary Tour non è solo un’occasione per rivedere dal vivo la sua potente performance, ma è anche una celebrazione di una carriera che ha scritto la storia della musica pop.