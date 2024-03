Anastasio Carrà responsabile della Lega per la campagna elettorale in Sicilia

“Durante l’ultima riunione Lega Sicilia, è stata decisa la nomina di Anastasio Carrà come responsabile regionale della campagna elettorale per le prossime elezioni europee che ci vedranno sicuramente protagonisti. A breve, invece, verrà fatta una conferenza programmatica, dove sarà predisposto il rinnovo dei dipartimenti con l’obiettivo di essere ancora più presenti e determinati nell’ascolto dei territori”. Così in una nota il senatore della Lega, Claudio Durigon, commissario del partito in Sicilia.