Ance, a Sorrento il convegno nazionale. Digitale, IA e sostenibilità: la nuova rotta dell’edilizia italiana

Sorrento accende i riflettori sul futuro del costruire. Venerdì 31 ottobre, nella cornice del Grand Hotel Cocumella di Sant’Agnello, si terrà il XXV Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili Ance, appuntamento cardine per la nuova generazione del settore delle costruzioni. Il titolo scelto — #SiamoFaro2025 — sintetizza l’obiettivo della giornata: fare luce sulle sfide e sulle opportunità che attendono un comparto chiamato a rinnovarsi attraverso innovazione, responsabilità e visione.

La presidente Angelica Krystle Donati aprirà i lavori con la sua tesi introduttiva alle ore 11, seguita dall’intervento del vicepresidente Angelo Massimo Deldossi, dedicato a “Governance e Futuro: dalla sfida digitale alle opportunità dell’Intelligenza Artificiale”.

Il dialogo con Padre Paolo Benanti, teologo ed esperto di etica dell’algoritmo, porterà poi il confronto su un terreno cruciale: la dimensione umana e morale dell’intelligenza artificiale.

A seguire, le testimonianze del mondo industriale e infrastrutturale con Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, e Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui farà seguito l’intervento della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone.

Il programma proseguirà con tre panel tematici:

“Per quanta strada ancora c’è da fare… amerai il finale” , moderato da Roberto Arditti , che metterà a confronto rappresentanti istituzionali e imprese del settore;

“Nessuno escluso” , dedicato all’inclusione, alla sicurezza e alle nuove competenze nelle costruzioni, con la partecipazione di Alessia Masitto (CDP) e Massimo Sessa (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici);

“Un mare di possibilità”, incentrato sul legame tra infrastrutture, territorio e sostenibilità.

Nel pomeriggio, l’intervento di Luca Bussolino (Carlo Ratti Associati) — “Città che cambiano (se le cambiamo noi)” — aprirà la riflessione sulle trasformazioni urbane e il ruolo dell’innovazione architettonica.

Tra i momenti istituzionali più attesi, gli interventi del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e della presidente ANCE Federica Brancaccio, che tirerà le conclusioni della giornata prima dei saluti finali della presidente Donati.

A chiudere i lavori, un dibattito intergenerazionale tra giovani e senior ANCE per mettere a confronto esperienze, criticità e visioni del futuro del settore.

#SiamoFaro2025 si annuncia dunque come un punto di svolta simbolico e concreto per l’edilizia italiana: un momento di confronto tra politica, impresa e cultura dell’innovazione per trasformare un mestiere antico in un laboratorio di futuro.