Ance Benevento, appello agli Enti locali: Si usino i fondi di Cdp per lo sviluppo del territorio

Il Decreto Rilancio ha istituito con l’art .115 un Fondo da utilizzare tramite Cassa Depositi e prestiti per assicurare liquidità per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Il fondo dispone di una dotazione di 12 miliardi di euro di cui 6,5 saranno destinati agli Enti Locali, 1,5 alle Regioni e Province autonome, e 4 miliardi saranno destinati a agli enti locali, alle Regioni, e Province autonome per assicurare la liquidità per assolvere i debiti del servizio sanitario. “Dal 15 giugno abbiamo uno strumento in più per drenare risorse nelle casse delle aziende – spiega Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento -. Si tratta del Fondo Istituito presso Cassa Depositi e Prestiti con il Dl Rilancio che offre la possibilità a tutti gli enti locali di chiedere delle anticipazioni su debiti certi liquidi ed esigibili. Anche se lo strumento era già stato introdotto in precedenza con varie riformulazioni di cui l’ultima con la legge di Bilancio 2020, siamo di fronte certamente ad una versione più favorevole e di più ampio respiro. Le anticipazioni potranno avere durata minima di 3 anni e massima di 30 anni, e l’Ente richiedente dovrà rimborsare le anticipazioni a rate costanti e con un tasso di interessi molto contenuto ed al di sotto di quello ordinariamente previsti dal sistema bancario. Insomma ci sono tutti presupposti affinchè le pubbliche amministrazioni possano far entrare liquidità nelle proprie casse. Al riguardo abbiamo inviato una nota a tutti gli Enti Locali per chiarire gli estremi della normative e sollecitare il ricorso alla misura. Siamo convinti che si possa aprire una stagione che vede Amministrazioni e imprese collaborare in maniera sempre più serrata per favorire lo sviluppo economico del territorio.”