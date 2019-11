Ance Benevento, Ecomateria si impone al Forum italiano delle costruzioni: scelto tra 90 progetti

È stato presentato ieri, dal presidente di Ance Benevento Mario Ferraro, al Fidec 2019 (Forum italiano delle costruzioni) il progetto Ecomateria scelto tra oltre 90 candidature provenienti da tutta la penisola in quanto perfettamente coerente con l’obiettivo dell’incontro e assolutamente pioneristico nel suo genere.

Fidec – Forum Italiano delle Costruzioni – è un hub permanente di connessioni in cui si incontrano tutti i professionisti della filiera delle costruzioni, l’edizione del 2019 ha guardato al futuro con tante storie di imprenditori protagonisti di esperienze di successo, innovative e sostenibili.

Il tema del Fidec 2019 era “Vivi l’esperienza del futuro”, suddiviso in 6 macro aree (innovazione, filiera, clienti, appalti, impresa, futuro). “Ance Benevento ha partecipato con una call for speaker attraverso il progetto Ecomateria che racchiude in sé lo spirito dell’iniziativa – spiega Mario Ferraro presidente di Ance Benevento -. Ecomateria è una piattaforma sperimentale che nasce dall’esigenza di rispondere ai Cam (Criteri minimi ambientali) nella fase progettuale, per realizzare processi di economia circolare, e funge da vetrina per gli utenti iscritti (impianti fissi, impianti mobili, aziende di approvvigionamento, cantieri, trasportatori) che possono interfacciarsi tramite la piattaforma”.