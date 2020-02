Ance Benevento promuove un seminario su mafie e appalti

Si svolgerà il 28 febbraio nell’Auditorium Sant’Agostino a Benevento il convegno “Mafie e appalti: prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici” organizzato da Ance Benevento in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio con il patrocinio degli ordini professionali di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, collegio geometri e geometri laureati, dottori agronomi e forestali di Benevento.

Dopo i saluti di indirizzo del Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora, del Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Aldo Policastro, l’incontro sarà introdotto dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Benevento, Giovanni Conzo.

La tavola rotonda, moderata da Marcella Vulcano, Presidente di Advisora e cultrice in Strategie di contrasto alla criminalità organizzata e misure di prevenzione, vedrà confrontarsi illustri relatori, a vario titolo coinvolti nella materia: Giuseppe Amarelli, professore Diritto penale Università degli Studi di Napoli Federico II, Edoardo Bianchi, vice presidente elettivo Opere Pubbliche Ance, Alessandro D’Alessio, sostituto procuratore Dda Napoli, Roberto De Luca, Vicepresidente Advisora e Aziendalista, Mauro Lusetti, presidente Legacoop Nazionale, Vincenzo Onorato, presidente Consiglio di Gestione Consorzio Integra, Saverio Sticchi Damiani, professore Diritto amministrativo Università del Salento, Costantino Visconti, professore Diritto penale Università degli Studi di Palermo, Gennaro Volpe, direttore Asl Benevento.

L’incontro di studi, promosso dall’architetto Mario Ferraro, Presidente di Ance Benevento, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio, affronterà il tema degli appalti pubblici sia dal punto di vista della Pa e delle aziende pubbliche, sia dal punto di vista delle imprese private, anche con l’obiettivo di approfondire i modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire illeciti collegati alle procedure di gara o alla successiva esecuzione dei lavori e la messa a punto di idonee strategie di “compliance aziendale”.