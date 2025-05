Ance Benevento, rigenerazione del territorio: via al tavolo tecnico permanente sulla sostenibilità urbana

È programmata per lunedì 26 maggio alle ore 11 nella sede di Ance – Confindustria Benevento in piazza Risorgimento, la presentazione del progetto “Tera – Territorio Rigenerazione Avanzata, che sancirà un’alleanza istituzionale tra attori strategici del mondo delle infrastrutture sostenibili, dell’edilizia, della ricerca e del credito, al fine di istituire un Tavolo tecnico permanente sulla sostenibilità urbana e lo sviluppo territoriale.

Nel corso dell’incontro sarà firmata un’intesa multilivello, che perseguirà gli obiettivi dell’Agenda 2030, il Green Deal europeo e la Strategia nazionale per la rigenerazione urbana.

“Ance Benevento – si legge in una nota – si pone come soggetto promotore, facilitatore e aggregatore di visione, competenze e risorse per accompagnare gli enti locali e le stazioni appaltanti verso una nuova stagione di pianificazione sostenibile, rigenerazione urbana e qualità insediativa. Tutto ciò sarà possibile con il supporto e la collaborazione fondamentale da un punto di vista tecnico, scientifico e finanziario dei partner del progetto, che sono: Confindustria Benevento; Ais – Associazione Infrastrutture Sostenibili, organismo nazionale di riferimento per la promozione di modelli infrastrutturali sostenibili e resilienti; Green Building Council Italia, principale network per l’edilizia sostenibile, al quale ANCE Benevento ha aderito in qualità di socio attivo; STEP – Strategic Team Of Planning, partner strategico per supportare la pianificazione strategica e la programmazione degli enti locali; Regione Campania; Comune di Benevento; Provincia di Benevento; Università degli Studi del Sannio, ente accademico di eccellenza, con competenze scientifiche e tecniche a supporto della pianificazione urbana e ambientale; Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, Collegio dei Geometri garanti del presidio culturale, tecnico e professionale sul territorio; Svimez– Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, organismo di riferimento per la programmazione dello sviluppo territoriale; BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale, partner strategico per l’analisi degli strumenti finanziari a supporto della realizzazione dei progetti.

All’iniziativa sono stati invitati i rappresentanti dei 78 Comuni della provincia, che saranno coinvolti attivamente per individuare priorità progettuali e infrastrutturali su scala comunale e intercomunale e creare una rete stabile di confronto, scambio e aggiornamento tecnico e normativo, ma soprattutto potranno essere i destinatari finali di una banca progetti condivisa, contenente proposte qualificate, pronte per l’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei tramite concorsi di idee e di progettazione, per generare soluzioni innovative e rispettose dei contesti locali.