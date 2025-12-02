Ance Campania verso l’assemblea: venerdì 5 al voto per eleggere i nuovi vertici regionali

Si terrà venerdì 5 dicembre, alle ore 10.00, nella sede dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli (Riviera di Chiaia, 202), l’Assemblea elettiva dell’Ance Campania.

L’Assemblea prevede il rinnovo delle seguenti cariche elettive: il presidente, i quattro vice presidenti e il tesoriere.

Alla breve relazione del presidente uscente dell’Associazione costruttori edili di Napoli, Luigi Della Gatta, seguiranno le operazioni di voto, che avranno inizio alle ore 10.30 e la proclamazione degli eletti, prevista per le ore 12.00.

Durante i lavori sarà presentata la ricerca realizzata con il Cresme Ricerche “Come migliorare la Campania attraverso il sistema delle costruzioni” e verrà illustrato e distribuito il volume curato da Ance Campania “Semi di rigenerazione”, che raccoglie esempi di rigenerazione urbana realizzate nell’intero territorio regionale.