Ance, intesa con gli Istituti tecnici a Benevento. Obiettivo: formare le figure professionali per il futuro

Avviare una collaborazione su obiettivi strategici e condividere il percorso di formazione: questi gli obiettivi dell’intesa sottoscritta ieri mattina da Ance Benevento e gli Istituti scolastici coinvolti nel progetto. Sottoscrittori del Protocollo: Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento; Giuseppe Santalucia, presidente dei Giovani Ance Campania; Giovanni Marro, dirigente del’I.I.S. Galilei Vetrone di Benevento; Giovanna Caraccio, dirigente del’I.I.S. Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita; Maria Teresa Icolaro, dirigente del’I.I.S A.M. De Liguori di Sant’Agata de Goti.

L’impegn è creare un percorso di formazione strutturato che parta dal 3° anno e si concluda con il diploma al 5° anno. “Le finalità condivise con il protocollo – si legge in una nota – sono dirette ad una collaborazione e un rapporto strutturato e operativo nel tempo, l’incentivazione dell’iscrizione dei ragazzi all’indirizzo CAT (Costruzione, Ambiente, Territorio), attraverso azione di marketing congiunto e iniziative di sensibilizzazione volte a divulgazione la collaborazione avviata tra le parti. La sinergia è essenzialmente indirizzata a condividere, attraverso il coinvolgimento di Ance nei piani di indirizzo di studi, un percorso di formazione qualificata dei giovani che porti a sviluppare competenze utili per le imprese. Il percorso vedrà, tra le prime attività in programma., la realizzazione di 3 Open Day per ciascun Istituto, con il coinvolgimento anche dei Sindaci dei Comuni che rappresentano il bacino di iscritti dei 3 Istituti scolastici”.

Le date programmate per gli Open Day: 11 gennaio 2023 (15:30 – 17:30) presso I.I.S. A.M. De Liguori di Sant’Agata de Goti; 12 gennaio 2023 (15:30 – 17:30) I.I.S. Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita; 18 gennaio 2023 (15:30 – 17:30) I.I.S. Galilei Vetrone di Benevento.

Nel corso degli Open Day tutti i partecipanti potranno ricevere informazioni sull’offerta formativa, sulle opportunità professionali e lavorative legate al mondo delle imprese edili che si sviluppa anche attraverso le ultime tecnologie del settore (realtà aumentata, droni, stampe laser/scanner).