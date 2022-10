Anceferr, martedi 18 a Roma il convegno annuale. Tema: infrastrutture e manutenzione oltre gli slogan

Martedì 18 ottobre 2022 (ore 10), a Roma, all’Auditorium Antonianum (viale Manzoni, 1), si svolgerà il convegno annuale di Anceferr, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, dal titolo “Infrastrutture e manutenzione – Oltre gli slogan per un tempo nuovo”.

In apertura dei lavori la relazione del presidente Vito Miceli. Due i panel in programma. Alle ore 10,30 “Il tempo nuovo di Fs” con Luigi Ferraris, Ad Gruppo FS; e Tiziano Treu, presidente Cnel e Coordinatore Tavolo Pnrr. A seguire (ore 11,30), tavola rotonda su “La messa a terra del Pnrr, dai progetti alla realtà”. Interverranno Vera Fiorani, Ad e Dgi Rfi; Aldo Isi, Ad Anas; Andrea Nardinocchi, Ad Italferr; Federico Ghella, vicepresidente Ance; Alessandro Genovesi, segretario generale Fillea Cgil.

Modera: Gennaro Sangiuliano, direttore TG2.

