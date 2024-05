Ancelotti: concentrati sulla finale ma daremo il massimo in Liga

“E’ il modo migliore per prepararci alla Champions”

Milano, 18 mag. (askanews) – “Il modo migliore per prepararci all’ultima partita che abbiamo è giocare una partita al 100% delle nostre capacità, come abbiamo fatto contro il Granada e come abbiamo fatto molto bene contro l’Alavés. Così sarà anche la partita di domani”. Lo ha detto il tecnico del real madrid, Carlo Ancelotti alla viglia del match di Liga contro il Villareal che cade prima del grande appuntamento con la finale di Champions League a Wembley l’1 giugno contro il Borussia Dortmund. “Siamo ben concentrati su quello che dobbiamo fare e su quello che faremo, comprese le due partite da giocare e niente di più. Tutto quello che sarà del futuro ne parleremo dopo la finale.”