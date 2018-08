Ancelotti non sbaglia il debutto al San Paolo

di Diego Pantani

Nella serata del ritorno da avversari sia di Higuain che di Reina, e

della prima del nuovo campionato al S.Paolo con il Milan, il Napoli si

regala una rimonta da urlo, recuperando da 0-2 a 3 a 2. L’inizio

dell’incontro sembra mettersi subito bene per gli azzurri, ma

un’incursione di Allan si conclude con un nulla di fatto. Al 15’pt il

Napoli viene sorpreso da un inserimento di Borini, che mette al centro

un pallone sul quale interviene con un esterno volante Bonaventura,

che supera il debuttante Ospina. II Napoli andato sotto fa fatica a

riorganizzarsi ma si rende pericoloso al 39’pt con Callejon, che da

buona posizione calcia fuori. La ripresa ricomincia come era iniziato

il primo tempo, con una ripartenza del Milan con Suso al 49’st, che

sulla destra crossa per Calabria al centro, che supera i difensori

azzurri e batte per la seconda volta Ospina. La partita sembra chiusa

ma al 53’st il Napoli rientra subito in gara con Zienliski che

ricevuto un pallone da Callejon, con un sinistro dal limite dell’area

nell’angolino batte Donnarumma lì dove non può arrivare. II Milan di

Gattuso improvvisamente sparisce dal campo e Zielinski diventa

autentico mattatore, un altro suo tiro da fuori non di molto. Al 63’st

Ancelotti sostituisce capitan Hamsik per Mertens che diventerà anche

lui protagonista dell’incontro. Al 67’st Zienliski centra la sua

personale doppietta sugli sviluppi di un calcio d’angolo quando dopo

una ribattuta , con un gran sinistro, sorprende una seconda volta

Donnarumma. II popolo del S.Paolo si infiamma ed all’80’st raggiunge

l’apoteosi quando Allan vede l’inserimento di Mertens, che tutto solo

taglia la difesa rossonera a fette mettendo in rette il pallone che

vale il 3-2 ed i tre punti. Seconda vittoria di rimonta in due gare

per il Napoli dopo quella dell’Olimpico con la Lazio, che raggiunge

così la Juve a punteggio pieno a 6 punti. Prossimo impegno domenica

sera a Marassi contro la Sampdoria.