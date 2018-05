Con Ancelotti sarà Napoli da Scudetto

di Diego Pantani

Colpo a sorpresa di De Laurentiis che ingaggia come tecnico della panchina del Napoli Carlo Ancelotti, che negli ultimi anni ha riempito il proprio pedrigree con le esperienze europee al Real Madrid, Psg e Bayern Monaco. Le strade di Sarri e Napoli quindi si dividono, dopo tre stagioni molto intense ricche di bel gioco, ma prive di trofei. Ingaggio complessivo da 6,5 milioni netti l’anno per il tecnico di Reggiolo, che porterà con se il suo staff personale, con la promessa di grossi investimenti sul mercato per diminuire il gap economico con

le altre pretendenti. Appuntamento fissato per il 9 luglio, per l’inizio del ritiro, quando saranno più chiare le strategie per il futuro, che sarà quello già prefissato di Di Maro Val di Sole. Inizia così un nuovo ciclo, che in tre anni dovrà dare i suoi frutti.