Anche a Scampia il bello è “dritta via”

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 22 febbraio all’interno della rubrica “Spigolature”.

di Ermanno Corsi

La bellezza salverà il mondo. Nello scrivere questo, Dostoevskij pensava probabilmente a una “bellezza” variamente composita: forma esteticamente significativa, ma anche mix di valori umani concretizzati nella quotidianità e caratterizzati da una piena fiducia nella vita. Da noi, ogni volta che viene proclamata “la più bella d’Italia” si è quasi naturalmente portati a non valutare molto tipo e qualità di persona che è o che sarà. Il celebre concorso – nato nel 1939, sospeso per la guerra e ripreso nel 1946 – ha celebrato 😯 edizioni: partito da Isabella Verney è arrivato a Martina Sambucini. Sempre l’attenzione si è concentrata sulla forma esteriore della ragazza meritevole di fascia e corona, senza alcun necessario riferimento, per esempio, alla città o al quartiere di provenienza, se non come semplice curiosità di cronaca. Qualcosa di nuovo si registra, invece, con l’elezione avvenuta a metà febbraio 2022.

DI SCAMPIA LA PIU’ BELLA. Proclamata, al Casinò di Venezia, Miss Italia la ventenne Zeudi di Palma, quello che ha suscitato maggiore meraviglia e stupore, fino ad essere visto come il dato di maggior rilievo, è che la giovane concorrente proveniva, col titolo di Miss Napoli, da Scampia: il quartiere partenopeo non certo dei migliori e piu’ raccomandabili per qualità di vita e stratificazione sociale. Ma come, prevalente pensiero, puo’ spuntare da un vero e proprio “inferno”, una ragazza meritevole di salire tanto in alto? Il primo giornale a rispondere che tutto questo era pienamente possibile, è stato il quotidiano “Avvenire” di ispirazione cattolica. Eraldo Affinati, in un lungo editoriale si è rifatto al Giacomo Leopardi de “La Ginestra” per scrivere che “i fiori più affascinanti e resistenti sono proprio quelli nati in mezzo alle rovine, nella lava aspra e tagliente del Vesuvio”.

TERRITORIO DI FRONTIERA. Uscendo dalla stazione della Metropolitana si colgono subito alcune negative specificità che danno ragione al nome del quartiere. Scampia significa infatti “campo non coltivato e abbandonato”. Dal terremoto del 1980 in poi gran parte dei fondi agricoli sono stati “coltivati” qui soltanto da un’edilizia di rapina, con compravendite che hanno reso più radicata e violenta la malavita. Le stesse Vele progettate come simbolo e testimonianza di modernità urbanistica, sono diventate luogo di abusi, connivenze delittuose, sopraffazioni e traffici illegali di vasta portata. La mancanza di lavoro legale ha fatto salire la disoccupazione al sessanta per cento, le faide di camorra hanno insanguinato le contrade dell’alto napoletano e del basso casertano dove si registra una densità che supera i dieci mila abitanti per chilometro quadrato. E’ l’inferno dei vivi, scrisse Giorgio Bocca.

UNA VITA AMMIREVOLE. Zeudi di Palma è cresciuta in un contesto familiare (solo la madre e i fratelli con lei essendo il padre del tutto assente), di modesta ma molto dignitosa condizione. Lavori di sartoria e lezioni private consentono alla giovane donna di diplomarsi al liceo scientifico “Righi” e continuare gli studi di Sociologia alla Federico II. Consapevole di dover acquisire una corretta formazione, non manca tuttavia di intrecciarvi interesse e pratica di attività ludico sportive: il calcio, il disegno e la musica dal clarinetto al pianoforte. A Scampia è vista come persona amichevole e gioviale (“la bellezza, ha scritto Khalil Gibran, non è nel viso, ma nella luce del cuore e dei sentimenti”).

RIFIUTO DI GOMORRA. La prima “napoletana di Scampia”, diventata la più bella d’Italia, appare del tutto estranea a comportamenti e mentalità di cui al libro di Roberto Saviano e fiction tv. ”Nel quartiere c’è molto degrado”, afferma, ”ma bisogna soprattutto aiutare i giovani a sfuggire un destino che sembra incombente e immancabile”. Con la sua associazione “La lampada” combatte “i coni d’ombra” e indica le vie da seguire. ”Lei ha stoffa, noi ci crediamo”, conclude il giornale dei Vescovi italiani. Zeudi, di rimando: ”Spero da grande di fare l’imprenditrice e dovunque mi capiterà di andare, pensiero e impegno saranno sempre per il miglioramento del mio quartiere”.

ESTETICA E ETICA COMPORTAMENTALE. Un felice connubio che si realizza in un ambiente dove forte è l’asprezza della vita e dove, però, non manca chi vuol creare un po’ di luce.