Anche all’inizio del terzo millennio Bruto è ancora uomo d’onore

Non è possibile in questo giorno, quando il Paese è a lutto, non accennare almeno che l’altro ieri uno dei protagonisti della storia italiana recente ha lasciato questo mondo, Alcune volte in passato era stato sul punto di dover fare l’ ultimo biglietto, quello di sola andata. L’ Arbitro che monitora gli eventi terreni, all’ultimo minuto ci aveva ripensato e tutto era tornato come prima o quasi. Nel Duomo di Milano, con inizio alle 15 , si ripeterà qualcosa che l’umanità ha iniziato a praticare dall’ alba dei tempi: la commemorazione del defunto, talvolta a più voci. L’ augurio è che si eviti di scadere nella retorica ipocrita, prestando buona attenzione alla espressione già in uso nell’Urbe, “est modus in rebus”, c’è un limite per ogni cosa. A buon intenditor, poche parole! Nella realtà romanzata William Shakespeare, autore inglese con una particolare considerazione per la cultura italiana, nel suo romanzo Giulio Cesare fa commemorare a Marcantonio alcune gesta di quell’imperatore. Per la precisione quelle che erano state indiscutibilmente importanti per il bene di Roma. Su tutto ciò poggiava un alone di discredito creato da Bruto che non approvava quelle lodi. Quindi l’ oratore descritto con sarcasmo concludeva, volta per volta, che era importante tener conto che Bruto era uomo d’onore. A fine giornata si potrà trarre un primo resoconto di quanti, nei confronti del poliedrico quanto instancabile scomparso, si saranno comportati come Marcantonio e chi come Bruto. Nel frattempo il mondo ha continuato a girare come sempre e altrettanto hanno fatto i venti che spirano su di esso, sia quelli gradevoli che le tempeste, le seconde certamente più numerose. È inutile dividerle in nazionali e estere, tanto sono interconnesse tra loro. Quindi quanto di fortemente negativo sta accadendo in varie parti del mondo, riesce a dar segno di se catturando l’attenzione in un modo del tutto sgradevole quasi dappertutto, in Italia in maniera particolarmente incisiva. Devono essere aggiunte a quanto innanzi, le notizie dal fronte socio economico che, all’attuazione pratica, non trovano evidenza in una variazione verso l’ alto della qualità di vita della popolazione. Nè tantomeno si prende atto di una ripresa di economicità di gestione delle aziende di ogni tipo. Sotto questo punto di vista giugno è di per sé giro di boa o traguardo volante per una verifica a tutto tondo del raggiungimento degli obiettivi che il Governo, come da parte loro anche gli imprenditori e le famiglie, si sono prefissi. Sempre la fine di questo mese sarà un banco di prova per quanto concerne il PNRR: la corresponsione da parte della EU della terza rata di finanziamento. Da Bruxelles, precisamente da parte del Commissario all’ Economia Gentiloni, arrivano notizie confortanti sul rispetto della data di erogazione della terza rata, il 30 di questo mese. Essa è di importanza vitale per l’ avanzamento delle opere previste da quel programma e per metterne a terra ancora altre dello stesso programma. A tal proposito, solo volendo provare a alleggerire il peso di tali argomenti, può essere interessante richiamare l’ attenzione su un modo usato nei campi per dire che, nei lavori in corso, c’è stato un risultato particolarmente positivo. I lavoratori della terra sogliono esprimersi in quell’ occasione con soddisfazione, che “e stato buttato per terra un’alto capo”. Il riferimento va ai tralci delle viti potate e ai rami degli ulivi tagliati, quindi liberati da capi non adatti a produrre uva o olive. Così facendo quello stesso legno viene lasciato cadere perciò buttato sul terreno dove vegetava.. Sempre più spesso in TV si sta sentendo dire che è necessario “mettere a terra”, ovvero cantierare al più presto, tutti i progetti del Pnrr. Ovviamente aggiungendo quali sono i rischi, non teorici ma più che pratici, che l’ Italia corre se non lo farà per tempo. Una curiosità: in campagna quella espressione viene usata, con atteggiamento soddisfatto, a conclusione di un lavoro ben fatto. È giusto chiedersi nel caso del governo che ciò sia fatto per far trasparire una particolare alacrità in quanti più o meno di competenza, meglio precisare frenetica(sic!). La settimana in corso, a causa dei doverosi adempimenti che l’importante perdita umana impone, non sarà con buona probabilità caratterizzata da avanzamenti legislativi di particolare importanza. Tanto chiaramente non giova alla causa di quanto innanzi esposto. Eppure, conoscendo il personaggio oggetto delle varie commemorazioni e celebrazioni, non è da escludere che, dovunque ora si trovi, se ne stia rammaricando. Il motivo è l’uso non proficuo del tempo che chi ha in mano le sorti del Paese sta facendo per dedicarsi al commiato da lui. Da buon ” lumbard ” starà pensando, riferito a chi è preso e compreso a commemorarlo:”voglia di lavorare saltami addosso…”. Questo era, anzi è, l’uomo, e proprio così vorrebbe essere ricordato. Poco ma sicuro, è da crederci.