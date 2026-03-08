Anche i Re Magi hanno il loro giallo molto intrigante

di Piero Antonio Toma

L’ambientazione è  sempre quella che ci rimanda a Horace Walpole ed anche a  “In nome della rosa”, ma non possiamo proprio definirlo in stile gotico anzi come nel romanzo di Umberto Eco qui ci pare che il mistero e il proibito  vengano fugati dalla logica e  dalla scienza. Quindi è meglio parlare di   un romanzo post-moderno e dove il vento del tempo  non obnubila il senso reale degli eventi anche se certe tenebrosità sono fisiologicamente connesse col un certo Medioevo  E dove la scrittura non ha bisogno dei soliti orpelli. 

Qui la parola raggiunge il massimo della sua potenza a cominciare dal titolo e la forza della rievocazione non ha eguali. L’innanzi tutto atteniamoci alla storia e al suo passato così intrinsecamente ricco di magie e di suggestioni con i Re Magi e le loro reliquie,col loro “più grande sarcofago d’Europa”a spadroneggiare un po’ dovunque e dove l’autore ce la mette tutta, riuscendoci, a stemperare dal tempo delle rievocazioni natalizie per farne tessuto valido per ogni altra stagione. A dare il là alla storia c’è il priore di una basilica che decide di svelare il segreto  sul luogo  dove si trovano e per lui” la visione dell’arte è strumento di trascendenza”. Ma già c’è qualcosa  che  non torna, perchè è ufficialmente noto che quei sacri reperti sono custoditi in un’altra chiesa e in un’altra città. E soprattutto perché essi sono intrinsecamente collegati con una vicenda di  misteri  che hanno a che fare con, antiche costumanze “religiose e sapienziali”.  E con l’astronomia ad insegnare e le comete  a tramettere “ordini ai pianeti subalterni”. Incuriosito dalla decisione del priore, a suo fratello  viene l’uzzolo  di dare uno sguardo più chiaro a quella farraginosa traversìa. E per muoversi senza combinare guai, egli si fa dare  una mano da chi è dotato da intuito e da  lungimiranza, cioè da Myriam,  una donna che è anche suora. L’amore non sarà nuovo in queste circostanze, un amore legato alla verità.   Anche perché il tutto di quel sacro non venga  profanato da estranei della cerchia religiosa. E dopo, alla suora si unirà il cardinale Wolk, col quale il priore, prima che venga ucciso,  aveva scambiato alcune lettere.  Così  il percorso imposto da Myriam è quanto di più scrupoloso ci possa essere, puntellato come non mai da una documentazione ricca di particolari, ma purtroppo anche da incontri a rischio. E così la narrazione si snoda fra  città diverse e dove i due protagonisti diventano preda di una impressionante rete misterica che salda il passato col presente.

Nell’imbastirlo quindi come un vero e proprio romanzo storico, l’autore  investiga con una  semantica di certo non superficiale sulla immagine dei Re Magi – figure di cui  il lettore  si porta dentro intatta sin dall’infanzia la misura della  magia  forse più che della fede -. E così andando avanti gli vengono incontro costumi  risalenti ai primordi non solo cristiani fino alla dimensione ecumenica dei re Magi e del loro messaggio. Il volume, costato anni di ricerche, e a dimostrarlo ecco una bibliografia molto fitta,  si conclude  con un’appendice di documenti e testamenti.  Ma forse la storia non finisce qui. 

Il tempo dei re
Alexander De Zuanne
Editoriale Juvence
pag. 423, € 22

