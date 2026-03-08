Anche i Re Magi hanno il loro giallo molto intrigante

di Piero Antonio Toma

L’ambientazione è sempre quella che ci rimanda a Horace Walpole ed anche a “In nome della rosa”, ma non possiamo proprio definirlo in stile gotico anzi come nel romanzo di Umberto Eco qui ci pare che il mistero e il proibito vengano fugati dalla logica e dalla scienza. Quindi è meglio parlare di un romanzo post-moderno e dove il vento del tempo non obnubila il senso reale degli eventi anche se certe tenebrosità sono fisiologicamente connesse col un certo Medioevo E dove la scrittura non ha bisogno dei soliti orpelli.

Qui la parola raggiunge il massimo della sua potenza a cominciare dal titolo e la forza della rievocazione non ha eguali. L’innanzi tutto atteniamoci alla storia e al suo passato così intrinsecamente ricco di magie e di suggestioni con i Re Magi e le loro reliquie,col loro “più grande sarcofago d’Europa”a spadroneggiare un po’ dovunque e dove l’autore ce la mette tutta, riuscendoci, a stemperare dal tempo delle rievocazioni natalizie per farne tessuto valido per ogni altra stagione. A dare il là alla storia c’è il priore di una basilica che decide di svelare il segreto sul luogo dove si trovano e per lui” la visione dell’arte è strumento di trascendenza”. Ma già c’è qualcosa che non torna, perchè è ufficialmente noto che quei sacri reperti sono custoditi in un’altra chiesa e in un’altra città. E soprattutto perché essi sono intrinsecamente collegati con una vicenda di misteri che hanno a che fare con, antiche costumanze “religiose e sapienziali”. E con l’astronomia ad insegnare e le comete a tramettere “ordini ai pianeti subalterni”. Incuriosito dalla decisione del priore, a suo fratello viene l’uzzolo di dare uno sguardo più chiaro a quella farraginosa traversìa. E per muoversi senza combinare guai, egli si fa dare una mano da chi è dotato da intuito e da lungimiranza, cioè da Myriam, una donna che è anche suora. L’amore non sarà nuovo in queste circostanze, un amore legato alla verità. Anche perché il tutto di quel sacro non venga profanato da estranei della cerchia religiosa. E dopo, alla suora si unirà il cardinale Wolk, col quale il priore, prima che venga ucciso, aveva scambiato alcune lettere. Così il percorso imposto da Myriam è quanto di più scrupoloso ci possa essere, puntellato come non mai da una documentazione ricca di particolari, ma purtroppo anche da incontri a rischio. E così la narrazione si snoda fra città diverse e dove i due protagonisti diventano preda di una impressionante rete misterica che salda il passato col presente.

Nell’imbastirlo quindi come un vero e proprio romanzo storico, l’autore investiga con una semantica di certo non superficiale sulla immagine dei Re Magi – figure di cui il lettore si porta dentro intatta sin dall’infanzia la misura della magia forse più che della fede -. E così andando avanti gli vengono incontro costumi risalenti ai primordi non solo cristiani fino alla dimensione ecumenica dei re Magi e del loro messaggio. Il volume, costato anni di ricerche, e a dimostrarlo ecco una bibliografia molto fitta, si conclude con un’appendice di documenti e testamenti. Ma forse la storia non finisce qui.

Il tempo dei re

Alexander De Zuanne

Editoriale Juvence

pag. 423, € 22