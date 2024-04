All’Api Expo di Shanghai i nuovi prodotti, fra tradizione e AI

Shanghai, 22 apr. (askanews) – Anche il mondo dei sex toys è sempre più tech addicted. L’intelligenza artificiale in particolare sta rivoluzionando questo mercato come si è visto tra gli stand dell’Api Expo 2024, la fiera di Shanghai dedicata ai giochi per adulti. Molti dei principali marchi europei e americani offrono già prodotti potenziati dalla tecnologia che possono consentire l’amore a distanza, monitorare e modulare il piacere con uno smartphone e persino avvicinare le persone a una fantasia fantascientifica definitiva: il sesso con i robot.L’integrazione dell’intelligenza artificiale è diventata più popolare negli ultimi due anni, secondo Hannes Hultman, direttore delle vendite per l’Europa dell’azienda cinese di giocattoli sessuali Svakom.”Interagire con un prodotto e interagire con una persona è molto diverso – ha sottolineato – ovviamente l’intelligenza artificiale forse colma un po’ il divario, ma come il tocco umano, è qualcosa che non puoi davvero replicare neanche con l’intelligenza artificiale.”A livello globale la Cina produce circa il 70% dei sex toys, ma solo oggi il mercato si sta aprendo anche al pubblico cinese. Che scopre tante novità: tanta oggettistica fetish, un vibratore in mostra all’Expo che è stato pubblicizzato come in grado di prevedere l’ovulazione misurando la temperatura interna, oltre ad aiutare ad allenare i muscoli. Si dice che altri sex toys riconoscano quando il loro utente stia raggiungendo l’orgasmo e ricordano gli schemi di impulsi che li hanno portati lì. Le bambole in silicone sono sempre più realistiche e, grazie alle nuove tecnologie, sempre più personalizzabili.