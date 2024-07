Anche in Campania i manifesti di Your Corridor: volantini con simboli magici per entrare nelle backrooms

Un piccolo manifesto. Una serie di strani simboli su cui concentrarsi per qualche minuto. Una serie di mondi da esplorare con la fantasia oppure con il potere della telepatia. Arriva anche in Campania con una serie di affissioni sparse tra Napoli, Salerno ed Avellino il progetto artistico internazionale Your Corridor.

“Ognuno ha il suo corridoio” si legge sulla home page del sito. Già perché l’idea è quella di potersi incontrare in quelle che la cultura di internet ha chiamato backrooms, quelle stanze segrete che si nasconderebbero tra il reale e il virtuale.

Solo che in questo caso i luoghi dipendono dal simbolo su cui ci si concentra. Si può finire al mare, se il simbolo è quello dell’onda, oppure nello spazio siderale, se ci si fissa a guardare il simbolo della stella.

Il progetto ha già riscosso attenzione in diverse città del mondo, sul sito sono presenti i volantini affissi a San Francisco, a Londra, a Berlino ma anche in Vietnam. Ovviamente si tratta di una provocazione che invita a riflettere sul rapporto che abbiamo tra le città e la i mondi virtuali dei social media. Secondo gli autori si tratta di un’opera d’arte concettuale che è anche un gioco in cui tutti possono partecipare stampando i propri volantini per provare a vedere se funziona davvero.