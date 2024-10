Anche in Italia la criminalità informatica ultima versione, quella del furto di dati sensibili, sta bruciando le tappe

Buona parte dell’umanità ha capito già da molto tempo che, insieme a altro, si smaterializzeranno molti crimini che dovranno essere perseguiti con altrettanto nuove tecnologie valide per avversarli. Senza il timore di mettere il carro davanti ai buoi, è possibile affermare che l’attività praticata un pò dovunque di violare documenti sensibili viene ormai definita hackeraggio. Tanto anche perché lo spionaggio esiste da tempo immemore e con gli anni si è affinato molto, tant’è che ormai tale attività è espressa anche il proprio nome con il termine in inglese spy, anche per uniformare quella pratica svolta in tutto il mondo. Ripetendo, essa ignora o quasi i particolari di un fenomeno e va dritta ai fondamentali del fenomeno: il titolare, chi ne ha la disponibilità e sa anche metterla a frutto. Per farne cosa? Per rimanere nel mondo anglosassone, basta usare la parola Businnes, Affari. Volendo essere più precisi, basterá il solo far precedere dall’ aggettivo black quel tipo di operazione e il campo di operatività sarà definito.Scendendo nel concreto, dall’estate in poi sono venute alla luce inquietanti casi di furti veri e propri di ogni genere riguardanti in toto l’intera vita del o dei malcapitati presi di mira. Sarà bene sgombrare il campo da tentativi estranei aggiungend ipotesi di rscatto a lavoro compiuto. Sarà piuttosto abbozzato uno schema di do ut des e nemmeno i cittadini che, con l’ombrello in una mano, continueranno a borbottare:”ai miei tempi..!”.

Purtroppo quei tempi sono passati e chi commissiona quei lavori non sono elementi appartenenti alla normale criminalità. Sono molto più sopra sia come livello sociale che culturale. Li accomuna solo il particolare di essere nella disponibilità di ingenti somme. Focalizzando l’ottica si prova un senso di enorme sconcerto nel vedere con chiarezza e con certezza che molti provengono dalla top class e non si capisce se lo ritengono un nuovo gioco d’ azzardo o qualcosa del genere. Al momento c’è solo una cosa da fare e subito: rinforzare le misure di difesa e attendere. Tanto una conferenza di pace, più o meno in la nel tempo andrà fatta e in quel contesto non si potrà sbagliare.