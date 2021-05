Anche Jeep Wrangler ora è 4xe, ibrida e full electric

Può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica fino a 53 chilometri, ha 380 cavalli di potenza massima combinata, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e una coppia massima di 637 Nm garantisce nuovi livelli di performance off-road in totale sicurezza. E’ questo il dna della nuova Jeep Wrangler 4xe, che arriva a poco più di un mese dalla presentazione della rinnovata Compass. Contraddistinta da dettagli esterni “Electric Blue”, la nuova Wrangler 4xe è plug-in hybrid, che diventa l’unica motorizzazione disponibile in Europa, ad eccezione della versione a due porte che resterà in vendita con la motorizzazione benzina. A spingerla due motogeneratori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech. Il cambio è quello automatico TorqueFlite a otto marce. La gamma prevede tre livelli di allestimento: Sahara 4xe, Rubicon 4xe e, solo per quest’anno, nell’esclusiva edizione celebrativa “80° Anniversario” 4xe e due sistemi di trazione. Ben quattro le configurazioni: soft top, hard top, power soft top e dual top.

La nuova Wrangler mantiene appieno il suo Dna di vero fuoristrada offrendo, a seconda degli allestimenti: due sistemi di trazione integrale full time active on demand Selec-Trac o Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico. La tecnologia 4xe riduce i consumi a 3,5 litri per 100 km percorsi in modalità ibrida, con emissioni di CO2 di 79 g/km, che salgono a 94 nella versione Rubicon. La Wrangler vanta una capacità di guado fino a 76 cm, angoli attacco/uscita/dosso di 35.8/30.8/20.2 gradi rispettivamente, e oltre 500 litri di capacità di carico. La dotazione di serie comprende il sistema Uconnect NAV da 8,4″ con touchscreen, una connettività completa grazie all’integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. Il nuovo display TFT da 7 pollici specifico delle versioni 4xe fornisce informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia (in modalità elettrica e ibrida). L’impianto audio è Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552W.

E sul fronte della sicurezza, la nuova Wrangler 4xe prevede i più avanzati sistemi Adas disponibili: Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera posteriore, il controllo elettronico della stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation), park assist anteriore e posteriore e sistema Keyless Enter ‘N Go. A richiesta sono disponibili Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus e nuova telecamera frontale (di serie sull’allestimento Rubicon). Scegliendo la Wrangler 4xe, inoltre, si potrà accedere ai privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione. La ricarica della Wrangler 4xe è semplice e intuitiva, grazie a specifiche soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox, in meno di tre ore a 7,4 kWh, offerte da Free2Move eSolutions. La nuova Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile nelle concessionarie Jeep europee dal mese di giugno, dove sono ancora in vendita le vetture 5 porte con il solo motore termico fino a esaurimento stock. La versione Sahara 4Xe costa 69.550 euro, la Rubicon 71.050 euro, e la 80TH Anniversary 71.900 euro cui vanno aggiunti 1.210 euro per la messa in strada.

