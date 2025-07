Anche nel degrado, sia fisico che morale, esiste una classifica. Se ne conosce solo l’inizio

Quanti negli ultimi giorni si fossero soffermati sui vari reportage televisivi provenienti dai fronti di guerra, sempre più numerosi e infuocati, avrebbe potuto trarre dalle immagini riportate conclusioni ancora più angoscianti di quelle che erano state elaborate in precedenza dalle loro menti. Chi avesse pensato, fino a quel momento, che gli assalti ai locali dove sono conservate le derrate alimentari, oltrechè le altre azioni disperate per accaparrarsi quel tanto di cibo necessario per sopravvivere almeno per quel giorno, fossero spariti insieme ai luoghi dove avveniva tutto ciò, i campi di sterminio, si sarà dovuto ricredere del tutto. Per trovare un paragone all’ altezza, dovrà immaginare di ritornare neii banchi di scuola, impegnati a leggere la Divina Commedia, precisamente la vicenda più che cruenta del Conte Ugolino della Gherardesca. Essa si consumò all’interno della torre dei Mandi, dove era stato rinchiuso insieme a altri membri della sua famiglia, compresi i figli. Questi ultimi.,dopo che erano stati uccisi dal digiuno, servirono al Conte come cibo per sopravvivere. Tutto ciò accadeva nel XIII° secolo e l’ avanzamento della civiltá avrebbe dovuto comportare la sparizione totale di efferatezze del genere. Oggi luglio infila il tratto finale della corsa alla conclusione, mentre l’umanità intera assiste all’ennesimo meeting su quell’argomento scabroso, questa volta ambientato.in Irlanda, con la colorita presenza dl Trump. Intanto dai Luoghi Santi, arrivano notizie puntuali con riferimento al cessate il fuoco. Purtroppo anche questa volta quelle stessd non sono cambiate, se non per un ulteriore allontanamento da quel finale Non.è pertanto da prendere in considerazione l’ ipotesi di uno stop dei combattimenti motivato da un desiderio di distensione supportato da un coro che ripete solamente: “Tutti al mare”. Né si può sperare in un bis di Miracolo.a Natale. La vicenda è al 100% di competenza umana, quindi…

Qualcuno molto in alto potrebbe defilarsi con la motivazione che gli esseri umani hanno causato il guaio e solo loro potranno ripararlo. Per ora buon fine settimana, sapendosi comportare nella giusta maniera.