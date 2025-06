Anche quest’anno è arrivata. E la chiamano estate…

Domani, 21 giugno, si verificherà, come da sempre accade, il Solstizio d’estate. Con esso prende il via la stagione estiva, detta anche La bella stagione. È importante sottolineare che il tutto vale per quel che concerne l’Astronomia, quindi le espressioni che potrebbero essere poetiche, sono sostituite da freddi numeri. Una particolare forma di belligeranza, ovvero l’umana attitudine a far guerra, nel corso dei secoli è stata descritta corredata da specifici quanto pittoreschi dettagli, come al calor bianco, se particolarmente accesa; fredda, quando si è manifestata come una forma di distacco completo dall’ umano sentire da parte dei soggetti coinvolti da tali avvenimenti. Esso consiste nel particolare comportamento di completo disinteresse che, in campagna è puntualizzato con tono solenne:”il maggior disprezzo è la noncuranza”. A oggi, a bocce ferme, si può azzardare la previsione che, se non si verificheranno eventi del genere di quello che capitò a Mosè tanti anni fa, l’apertura di un varco tra le acque del mar Rosso, la gradazione del calore causata da uno o più conflitti, allo stato già in fase preparatoria, raggiungerà temperature da fusione nucleare. Narrata con toni pacati, come quello dei Quattro Amici al bar, al momento la situazione, seppure anticipata con toni da divertissement, è riassunta nelle righe che seguono. Non intendendo di voler prestare, così facendo, il fianco a considerazioni superficiali, del tipo di quelle radicali e apodittiche molto comuni, si deve accettare, seppure obtorto collo, che la mano del gioco di carte che, in un modo o nell’altro, l’umanità è pronta a svolgere, ha dovuto accettare che il banco e il croupier fossero rispettivamente gli Usa e il suo Presidente, Donald Trump. Si tratta di un gioco d’azzardo del tipo “al massacro” e chi si propone per partecipare, come minimo è fuori di testa. Le giocate – le battaglie – non sono ispirate a un minimo di logica e la guerra senza capo né coda per buona parte in atto, è condotta da tutte le forze in campo, intuitu personae. Se si digerisce tale premessa, non vi è alcun senso nel non voler accettare che ogni episodio di quella catarsi possa essere ritenuto compiuto in buona fede, se solo si osserva come uno dello stesso genere, di qualche giorno prima, si sia concluso con un disastro. Il colmo della degenerazione con cui vengono gestite le varie incursioni di ognuna delle vicende si manifesta quando ciò che è stato stabilito la sera prima, viene a essere sconfessato e sostituito da altro massacro gratuito che non manca mai di presentarsi di buon mattino il giorno seguente, nel disordine più sanguinoso che si riesca a realizzare. L’anno sta raggiungendo a piè sospinto o a vele spiegate, tanto il concetto è lo stesso, la fine del primo semestre con tanto di giro di boa, e poi diritti fino alla fine dell’anno. Questa volta si pone un dubbio più che atroce: è sicuro che passaggi obbligati e in più pericolosissimi, come un tempo erano ritenute le Colonne d’Ercole, non abbiano lasciato nei mari altri manufatti a loro immagine e somiglianza, con annesse e connesse sorprese del genere di quelle toccate ai primi navigatori? La risposta non esiste e il particolare più temibile è che, se esistesse, non ci sarebbero speranze di poterla evitare.

“Tutti al mare, tutti al mare!” suonava un vecchio ritornello di una Roma appena uscita dalla guerra.

Quest’anno non sembra sia il caso e chissà se lo sarà il prossimo. Sarà bene per tutti continuare a sperare, tanto non costa niente.