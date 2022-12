Anche quest’anno il cavallo è stato portato nella staccionata

La legge di bilancio è stata definitivamente approvata. Per come si era messa la sua disamina, verrebbe quasi da gridare al miracolo. Approcciando con la opportuna prudenza la questione della governabilità del Paese, anche quella ordinaria, per chi ha seguito l’iter per arrivare a quel risultato non sarà stato difficile farsi un’ idea, sufficientemente corrispondente, di come funzioni allo stato attuale il governo. È bene partire dalla conclusione a cui molti sono arrivati o quanto prima arriveranno, che di politico nell’esecutivo in carica c’è ben poco. Quel che é peggio è che tale carenza non é bilanciata da una spiccata connotazione tecnica dei ministri. Al contrario di come era composto il governo precedente, che era arricchito e contornato da specialisti di ogni genere, anche se erano presenti vistose eccezioni. La conclusione a cui è più probabile che si giunge dopo aver riflettuto è che le rappresentanze della popolazione in parlamento sentano giá puzza di bruciato e in qualche modo stiano correndo ai ripari. Cercando così di conquistare trofei da esibire, certamente con animo più che demagogico, agli elettori nel corso di una campagna elettorale che potrebbe prendere il via non a lungo. Uno sbrigativo colpo di spugna volto a far passare per eccesso di pessimismo le deduzioni appena tratte, non gioverebbe alla causa. Certamente considerazioni del genere non si vorrebbero trarre proprio a fine anno, ma è realistico adottare, anche se senza entusiasmo, l’atteggiamento di non suonare la lira o altro. Tanto perchè, non è bello ma non fa male ricordarlo, Roma brucia e mai come ora il riferimento all” Urbe di Nerone calza a pennello.Quello che spaventa di più è che la rissosità dell’ opposizione non è placata da comportamenti convenienti e efficaci da parte della maggioranza. Solo la Premier finorai sta avendo performances apprezzate anche all’estero. Il commento che prende forma spontaneo a tale stato di fatto è che gli attori di quella tragicommedia siano per buona parte politicanti, non di certo uomini politici. E non è il loro abbigliamento sciatto a dar fastidio. Esso è la triste eredità del Torquemada di Mani Pulite, che riuscì, con rozza demagogia, a diventare ministro. Intanto aveva buttato alle ortiche la toga per presentarsi in jeans a Palazzo Chigi. L’ eleganza e la compostezza sono come la classe, cioè non sono acqua e, se non si hanno, è inutile tentare di esibirle scimmiottando chi può fregiarsene a giusto titolo. È la sguaiataggine, non inferiore a quella che contraddistinse gli accoliti di Masaniello, che stride, in maniera imperdonabile. Il perchè è presto detto: in quell’ aula si sono svolti ben altri Dibattiti Politici di cui furono interpreti personalità millanta miglia lontane da quelli che provano a cimentarsi oggi. Se appena si concentra l’attenzione sull’avversità preconcetta all’adesione al MES, solo per citare uno degli argomenti in discussione a Bruxelles, o la miopia generalizzata nell’ affrontare problemi di importanza vitale, come il sostegno da concedere a chi è sotto la soglia della povertà assoluta, si ha un immagine sufficientemente nitida della qualità dell’ attuale classe politica. È questo uno dei motivi che stanno stravolgendo pericolosamente l’assetto sociale del Paese. Ne è prova inconfutabile il degrado morale raggiunto: la criminalità sguazza molto spesso impunita non solo nei vuoti legislativi, quanto anche in settori normati a sufficienza. Ancora più grave è che i potenziali beneficiari non accedono a essi per scarsa fiducia nelle istituzioni. Pagare il pizzo, accettare di corrispondere interessi astronomici a finanziarie o a usurai -sovente gli ultimi due soggetti sono perfettamente sovrapponibili- sono comportamenti che fanno parte del degrado appena accennato. Non c’è atteggiamento peggiore nell’ affrontare un problema di quello di non essere convinti di poterne venire a capo. È lo stesso che chi tratta professionalmente l’argomento, definisce fiducia o sfiducia e la esamina per classi sociali. Può per certi versi essere assimilata all’outlook che attribuiscono le agenzie di rating dopo le varie A e B, accompagnate dal segno + o – Nel villaggio si usa un giro di parole altrettanto efficace: “dove si va a parare”, dove parare sta per riparare. Non riferito a qualcosa di materiale che si è rotto ma, per mala sorte, alla forte incrinatura dell’ intraprendenza e della voglia di fare. Gli stessi sentimenti che, in tempi normali, sarebbero riscontrabili in tutti gli italiani o quasi. Dopodomani il mondo sarà proiettato in un nuovo anno. Bisognerà quindi che il governo ritorni al pezzo. Senza indugio, beninteso.