Anche Temu alla conquista del nostro Paese: ecco di che cosa si tratta

Temu è un negozio online di origini asiatiche che da qualche tempo a questa parte sta ottenendo un notevole successo anche nel nostro Paese. Si tratta di una piattaforma innovativa che si è inserita sulla scia generata da altri colossi cinesi, come per esempio Shein e TikTok, e che è protagonista sul mercato mondiale. Gli ingredienti del successo sono molteplici, come la strategia di advertising su app e social e i prodotti a basso costo.

I rischi per la sicurezza

Prima di iniziare a fruire di sconti e coupon Temu , comunque, vale la pena di prestare attenzione ai vari aspetti correlati alla sicurezza, anche per non correre rischi da cui potrebbero scaturire conseguenze negative. Per esempio, alcuni deputati degli Stati Uniti ritengono che questa piattaforma non sia in grado di assicurare la necessaria conformità alla legge riguardante la proibizione del lavoro forzato da parte degli uiguri. E non è ancora tutto, perché secondo i funzionari occidentali i dati degli utenti potrebbero essere accessibili per il governo cinese alla luce di quanto previsto dalle leggi sulla sicurezza nazionale di Pechino. Va comunque detto che l’uso dei dati dell’app fino a questo momento non ha generato l’avvio di indagini ufficiali nel nostro continente: anche per questo motivo tutti gli store continuano a rendere Temu disponibile, che così può essere scaricato. D’altro canto, Android – che è il sistema operativo sviluppato da Google – non permette più di scaricare Pinduoduo. Come dire, Temu è sì un negozio online, ma il suo operato ha anche implicazioni politiche che vanno al di là delle aspettative dei consumatori.

I dubbi su Temu

Fino a questo momento Temu ha ottenuto margini di profitto abbastanza ridotti anche perché la piattaforma ha effettuato degli investimenti economici molto ingenti dal punto di vista della pubblicità. Esattamente come avviene per altre realtà tecnologiche della Cina, a cominciare da TikTok, si sovrappongono problemi a livello interno e sul piano internazionale. In questo momento, per esempio, Temu è in causa contro Shein, in quanto ritiene che il rivale non abbia rispettato le leggi antitrust: lo scopo è quello di mettere a repentaglio gli accordi che Shein ha sottoscritto con i produttori di abbigliamento. D’altro canto, Shein ha a propria volta citato Temu in giudizio negli Usa, perché sostiene che la piattaforma nemica abbia messo in atto pratiche commerciali ingannevoli e false e si sia resa protagonista di violazione di copyright e marchi.

La crescita di Temu

Temu, nel giro di circa un anno, ha conosciuto una notevole espansione in tutto il mondo, e ha stabilito la propria sede a Boston, negli Stati Uniti. Il punto di partenza è stato la Pdd Holdings a Shanghai, un gigante dell’economia cinese che ha anche il controllo di Pinduoduo, una piattaforma che ha fatto boom – in senso positivo – in Cina negli anni passati in virtù di innovativi metodi di vendita come, per esempio, il consumer to manufacturer e il social commerce. Come dire, un mix innovativo tra una tradizionale piattaforma di commercio elettronico e i social network, focalizzata in maniera specifica su articoli destinati alle province rurali del Paese.

I prezzi convenienti di Temu

Per Temu il concept di partenza è consistito nel rimuovere la funzione rivestita dagli intermediari fra gli acquirenti e i venditori. I venditori che hanno la propria sede in Cina, infatti, grazie alla piattaforma hanno la possibilità di vendere direttamente ai clienti e spedire, senza dover riferirsi ai magazzini situati nel Paese in cui la merce deve arrivare. È questo uno dei motivi più importanti per i quali Temu riesce a far pagare i propri prodotti così poco. Si parla di selezioni con calzature da uomo da corsa disponibili a un prezzo inferiore ai 10 dollari; oppure, un set di spazzole per trapano può costare 6 dollari. Non mancano promozioni aggressive e sconti che sono validi solo per un ridotto periodo di tempo. Temu si distingue da Pinduoduo perché non guarda unicamente al mercato cinese ma ha una prospettiva più internazionale. E il successo non ha tardato ad arrivare, come dimostra il fatto che quella di Temu si è rivelata immediatamente una delle app più scaricate sugli smartphone degli USA.