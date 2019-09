Anch’io sono la Protezione Civile: dal 3 all’8 settembre il primo campo scuola della Croce Rossa di Napoli

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli aderisce per il primo anno al Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile – Progetto nato dal Dipartimento di Protezione Civile”. Da 3 all’8 settembre, infatti, nel corso del Palasciano Red Cross Camp, momento di formazione per i volontari CRI in programma all’Istituto Salesiani Don Bosco in Via Don G. Bosco n. 8 a Napoli, saranno ospitati 20 minori, dai 14 ai 16 anni, che, accompagnati da 5 tutor volontari del Servizio civile nazionale Cri Napoli e Volontari di Cri Napoli, vivranno un’esperienza unica, ossia quella di allestire, vivere, formarsi e divertirsi all’interno di un vero e proprio “campo”. L’obiettivo è di condividere e sensibilizzare sull’importanza della sinergia tra gli enti e le associazione che compongono il Sistema Nazionale di Protezione Civile. I ragazzi saranno ospiti nella struttura dei Salesiani, dormiranno nelle tende, mangeranno alla mensa gestita dalla Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano di Maddaloni. Durante i cinque giorni di campo saranno poi, ospiti della Capitaneria di Porto di Napoli e della Caserma del Comando Provinciale di Napoli. Inoltre, ci saranno momenti formativi interni con la Scuola di Formazione Cri Napoli sul primo soccorso, con i CC Forestali e con il Comando di Polizia Locale e il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Massa di Somma; ci sarà la visita dei funzionari del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Gli uffici della comunicazione di Croce Rossa Italiana e del Dipartimento di Protezione civile, seguiranno il campo, creando interviste e reportage delle attività con i ragazzi. Oltre alle attività formative descritte, i ragazzi avranno modo di divertirsi e confrontarsi con i volontari CRI che si inter scambieranno per garantire loro la massima serenità nello svolgimento del Campo.“Il campo di formazione per i volontari nasce per la formazione continua, fondamentale per la Croce Rossa e nostro elemento distintivo”, ha sottolineato Paolo Monorchio, presidente della Cri Comitato di Napoli, “e prevede la formazione sia in ambito sanitario che civile. Dal 3 all’8 settembre accoglieremo non solo volontari di Napoli e della Campania ma anche volontari e volontarie provenienti da tutta Italia. Quest’anno per la prima volta, poi, la nostra formazione ospita quella dedicata ai giovani partecipanti del Campus: il nostro è un territorio con difficoltà ed emergenze”, spiega ancora Monorchio, “e il nostro obiettivo è quello di diffondere la cultura della protezione civile a partire dai ragazzi dei quartieri “difficili” della nostra città, come Marianella, Secondigliano, Scampia e San Giovanni a Teduccio, affinché nasca in loro la consapevolezza dell’importanza di questi temi e dell’impegno sociale per migliorare la città e loro stessi come cittadini”.