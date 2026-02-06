Anci Campania, Morra presenta il logo dei 50 anni: Non è un simbolo, è un impegno”

“Cinquant’anni sono un traguardo importante, che racconta una storia fatta di impegno, responsabilità e servizio”. Così Francesco Morra, presidente di Anci Campania, annuncia il lancio del logo celebrativo per i 50 anni dell’associazione, presentato attraverso il sito ufficiale e i canali social.

Morra sottolinea il ruolo centrale dell’Anci nel sistema istituzionale: “Anci Campania rappresenta da sempre i Comuni, l’istituzione più vicina ai cittadini, il luogo in cui la democrazia prende forma ogni giorno, nelle scelte concrete e nei bisogni reali delle comunità. Il nuovo logo dei 50 anni non è solo un simbolo celebrativo: è una sfida”.

Un concetto ribadito anche nella comunicazione social dell’associazione, dove il logo viene descritto come l’espressione di una missione precisa: rafforzare il ruolo dei Comuni e dei sindaci, chiamati ad affrontare cambiamenti profondi e responsabilità sempre più complesse.

In primavera Anci Campania promuoverà una serie di iniziative, aperte al coinvolgimento dei territori, dedicate a raccontare il valore dei Comuni, il ruolo dei sindaci e le sfide che attendono le amministrazioni locali, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.

“Cinquant’anni, insomma, non come simbolo ma come impegno”, conclude Morra.