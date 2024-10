Anci, Conte: Manfredi il miglior candidato alla presidenza

Sì alla candidatura del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a presidente Anci dal leader M5s Giuseppe Conte che lo ha incontrato stamattina prima di arrivare allo stadio Maradona per la cerimonia di assegnazione delle medaglie d’oro Libertas. “Con il sindaco Manfredi ci vediamo spesso – ha sottolineato Conte – costantemente, ci siamo visti anche questa mattina per un saluto, per uno scambio, mi sembrava doveroso venendo qui in questa bellissima città. Io credo che il sindaco Manfredi sia il candidato più autorevole e più adeguato per presiedere l’Anci, avendo lavorato con lui so che ha una grande sensibilità, ha un atteggiamento assolutamente di dialogo con tutti, molto inclusivo e credo, avendolo avuto anche come ministro, che possa far molto bene come presidente dell’Anci”.