La Protezione Civile regionale ha diffuso anche per oggi, dalle 14 alle 21, l’allerta meteo di colore Giallo per temporali, su tutta la Campania. Saranno possibili precipitazioni improvvise e intense con rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in alcuni punti del territorio, i temporali potrebbero avere una particolare intensità e dar luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico. Si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento.