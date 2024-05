Ancora nubifragi al Nord e caldo africano al Sud. Nuova perturbazione in arrivo, porta pulviscolo dal Sahara

Persistono i nubifragi al nord e il caldo africano al sud. E’ quanto afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, confermando l’arrivo di una seconda perturbazione. “Le piogge – sottolinea – colpiranno il Nord e la Toscana. Altrove le condizioni diverranno sempre più calde, ma anche lattiginose a causa di abbondante pulviscolo in arrivo dal Sahara”. Nelle prossime ore, dunque, continuerà l’allerta meteo. Sono previsti nubifragi sparsi soprattutto in Liguria di Levante, Alta Toscana, Lombardia e Friuli. Dal pomeriggio il maltempo diverrà più diffuso con temporali tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, soprattutto in Triveneto. Non mancheranno forti piogge anche in Toscana, mentre sul resto della Penisola e sulle Isole Maggiori il tempo sarà caldo e stabile. Sono poi previste velature a tratti compatte sul meridione, seppur con massime estive fino a 35°C a Ragusa, 34°C a Foggia e Siracusa e con 30°C anche a Napoli e sulla Costiera Amalfitana. Venerdì 17 arriverà un deciso miglioramento al nord, anche se insisteranno dei temporali su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti. Le temperature massime potranno toccare i 37°C nelle zone interne della Sicilia ed il sole tornerà a prevalere su buona parte dello Stivale. Durante il weekend torneranno le piogge, con tempo molto variabile al sud e rovesci sul basso Tirreno, in particolare tra Sicilia e Calabria. Nel dettaglio – Giovedì 16. Al nord: temporali con grandine. Al centro: sole a tratti velato e caldo estivo, rovesci sull’alta Toscana. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo. – Venerdì 17. Al nord: miglioramento salvo rovesci su Alpi e pianura adiacenti. Al centro: bel tempo prevalente, caldo. Al sud: soleggiato e caldo. – Sabato 18. Al nord: qualche pioggia in Piemonte, sole altrove. Al centro: piogge su Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: piogge irregolari, locali temporali. Tendenza: domenica con altri rovesci al centro-sud, localmente insistenti. Inizio settimana con altre piogge al centro-sud dirette poi verso il nord.