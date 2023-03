Ancora proteste a favore di Cospito

Un piccolo gruppo di manifestanti ha effettuato un presidio di protesta in sostegno ad Alfredo Cospito di fronte al consolato italiano di Madrid . I partecipanti al presidio hanno esposto il 2 Marzo 2023 , uno striscione con la scritta “Stato italiano assassino” e hanno intonato cori come “Alfredo fuori dal 41 bis”.

Nelle ultime settimane, presidi o altre iniziative di protesta per la situazione di Cospito sono avvenuto sia a Madrid, sia in altre città spagnole come Barcellona, Valencia, Bilbao o Burgos.

In Italia le cose si erano affievolite dopo ok pugno duro del governo in mantenimento delle condizioni del 41 bis per Cospito, ma è chiaro che tutto ciò è funzione del modo in cui sono andate le cose e del fatto che la pista anarchica in molti darti di cronaca delle ultime settimane è stata accompagnata da una serie di proclami e proteste politiche interne ed esterne, sbagliate nei toni e nelle forme, come attestano molti media governativi. La polizia catalana intanto, aveva già dal 10 Fenbraio 2023 individuato uno dei presunti responsabili di aver vandalizzato una parte dell’esterno del consolato italiano di Barcellona di cui il Console Emanuele Manzitti, due settimane fa, con scritte in appoggio ad Alfredo Cospito. Il sospettato, sentito dagli inquirenti giovedì scorso, è un cittadino italiano.

Le indagini lo indicano come uno degli appartenenti a un gruppetto di 8 persone (sei italiani) già sospettato di aver dato fuoco ad un furgone dei vigili di Barcellona durante scontri di piazza nel 2021. Le generalità non sono state rese note. Le indagini continuano per individuare altre persone coinvolte.