Ancora una commovente storia dal Giappone

Dopo la commovente storia di Hachiko, il cane che per 10 anni accompagnava per poi puntualmente ritornava ad aspettare il suo padrone alla stazione di Shibuya, che ha lasciato piangere il mondo intero, con la storia che e’ stata anche portata sui set cinematografici da Richard Gere, ora e’ la volta di Skipper.

Questa volta non siamo alla stazione di Shibuya a Tokyo ma all’aeroporto di Malpensa.

Un Labrador di colore nero dalla nascita aveva vissuto con la famiglia dell’Ambasciatore Giapponese Ichiro Fujisaki, allora Ambasciatore del Giappone a Washington DC, dove il cucciolo aveva trovato una sistemazione, dopo qualche anno dalla carriera diplomatica si ritrova in carriera delle forze armate e diventa un ottimo cane poliziotto, lasciando a malincuore la famiglia diplomatica.

Dopo qualche anno viene dato in affidamento ad un poliziotto Italiano ed inizia a lavorare alla squadra Cinofili della Polizia Italiana.

Dopo 10 anni di meritata ed onorata carriera mentre in servizio con il suo istruttore si libera tra la folla e corre abbaiando come bon aveva msi fatto prima e puntando una famiglia in fila.

Era la famiglia Fujisaki, Skipper tra una folla di persone da lontano riconosce i suoi primi padroni .

Da quel giorno Skipper andato in pensione e’ ritornato a vivere tra gli affetti della sua prima famiglia giapponese ritrovando qualcosa in cui a sempre creduto “ l’amore “

Concludo con una citazione da tener ben presente in particolar modo in questi periodi estivi di abbandono degli animali: Vorrei avere un amico con il cuore di un cane.