Andamento dei tassi, il costo del denaro sulle montagne russe

Carta canta, villan dorme. Da più parti vicine alle leve della finanza nazionale e internazionale sembrano arrivare segnali confortanti, sempre più consistenti, sul contenimento del costo del denaro L’ABI, Associazione Bancaria Italiana, proprio in chiusura di settimana, ha reso noto il bollettino mensile di febbraio riportante i dati base forniti dagli associati. Essi sono corredati dalle varie elaborazioni che guidano all’interpretazione degli stessi. Quanto messo nero su bianco per ciò che riguarda l’andamento dei tassi a medio lungo termine nel Paese, esso conclude che gli stessi stanno andando verso uno sconfinamento- non potrebbe essere definito diversamente, stante la specificità dell’argomento. In effetti gli autori di quel rapporto periodico concludono che i tagli del costo del denaro iniziati lo scorso autunno sia in Europa che negli USA, da soli sul campo non hanno fatto sì che le imprese e le famiglie ne traessero consistenti vantaggi di qualche tipo. Gli effetti, numerosi quelli della BCE, anche se di portata limitata, meno quelli della FED e di portata più o meno simile, sono stati paradossalmente di genere diverso e non hanno finora prodotto la quantità d’acqua in grado di togliere la sete. L’ABI ha dato anche notizia che, tra le cause che stanno determinando tale andamento, ci sono le varie spallate che le guerre in atto stanno dando alle economie di tutti i paesi, più o meno coinvolti nelle stesse, vale a dire direttamente o di riflesso. Stando così le cose, è prevedibile che, con sufficienti margini di realizzazione concreta, come è successo altre volte in passato, anche se poche, da male possa nascere bene. Vale a dire che i diversi sistemi economici dovranno impegnarsi a adattarsi a un nuovo assetto e fare di necessità virtù. Se sarà possibile che quanto scritto si verificherà, dipende anche dal verificarsi di altre condizioni non condizionabili dall’uomo. Intanto è importante che ognuno, per quanto gli compete, faccia ciò che deve fare.