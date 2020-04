Andiamo fuori a dieta, nasce a Napoli l’app per tornare in forma dopo il lockdown

Per tornare in forma dopo il periodo di lockdown, oppure per continuare a seguire il proprio regime alimentare, sarà possibile ordinare un pasto sano direttamente dal proprio smartphone. È attiva a Napoli l’app “Andiamo fuori a dieta” che, dopo aver fatto il suo esordio a dicembre del 2019, propone il servizio di delivery per chi segue un particolare regime alimentare.

Infatti, tra le box ordinabili a casa ci sono tre profili: dimagrante, depurante o sportivo. Ricorrendo a tale innovazione si eviterà quindi l’attuale e gravoso problema del fare la spesa e quindi del rischio assembramento per le lunghe file ritenute deleterie per la salute.

Nata da un’idea del dottor Francesco Ateniese, medico nutrizionista, “Andiamo fuori a dieta” è totalmente gratuita (e senza registrazione) disponibile sia per Ios e Android e propone diverse soluzioni per atleti, donne in gravidanza o in stato di allattamento, vegetariani, vegani, obesi o in sovrappeso, soggetti allergici o celiaci, normopeso per il mantenimento.

Con le opzioni di consulenze online offerte, l’app è venuta in soccorso anche all’esigenza di restare a casa e mettere in contatto gli utenti con medici, chef e allenatori che hanno consigliato loro il menù più giusto per gestire il proprio stato di salute fortificando il sistema immunitario.

Con pochi click “Andiamo fuori a dieta” indirizza coloro che hanno difficoltà nel seguire la propria alimentazione durante il lavoro, nei momenti conviviali, così come chi necessità di una determinata alimentazione per gestire la propria salute, o anche chi lo fa solo per vanità.

Ad affiancare il dottor Ateniese in questo “Network della Salute” ci sono l’avvocato Giacomo Saviano, il direttore marketing e comunicazione Enrico de Lurentiis e il responsabile dello sviluppo del marchio Giovanni Langella. Nei prossimi mesi l’app farà il suo esordio nelle principali città italiane, da Milano a Roma grazie anche alla possibilità dello shop on line degli sponsor Azienda Vinicola Villa Dora, S&Y cantieri navali, FitNHealthy-Supplements, Delù accessori, Vusuvius Fiori di Corallo e PGO-Lab.

Il dottor Francesco Ateniese è già noto a livello nazionale ed internazionale per importanti riconoscimenti ottenuti nell’anno 2016 in Italia e nel 2018 al convegno sull’obesità nel Golfo Persico di Abu Dhabi e Dubai, grazie alla sua innovativa cura al peso in eccesso con l’invenzione della ormai celebre “Dieta a base di carboidrati a tempo determinato”. Tale regime alimentare lavora sui blocchi metabolici, sulla lisi specifica del grasso di accumulo per via energetica e sulla modulazione dell’insulina, ed è stata sviluppata nel 2014 sulla base dei cibi principali che ritroviamo anche nella Dieta Mediterranea. Partendo da qui ecco che la app “Andiamo fuori a dieta” innova i principi della sana dieta mediterranea, andando a riproporli attraverso le cucine contemporanee e tradizionali.