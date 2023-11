Andorra, l’ambasciatore Grimaldi presenta le lettere credenziali

L’ambasciatore italiano a Madrid, con accreditamento secondario presso il Principato di Andorra, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha presentato la mattina del 10 Novembre 2023 , le lettere credenziali all’arcivescovo de La Seu di Urgell Joan Enric Vives i Sicília, co-principe di Andorra. Il viaggio in questo principato situato nei Pirenei è in realtà iniziato già mercoledì, quando Buccino Grimaldi era stato ricevuto dalla ministra degli Affari Esteri di Andorra, Imma Tor Faus, per la presentazione della copia delle credenziali. Nel corso del colloquio con la ministra, è stato sottolineato “l’eccellente livello delle relazioni bilaterali”, fondate su un dialogo costante sui dossier di comune interesse. In serata, l’ambasciatore Buccino, accompagnato dal console onorario ad Andorra Alberto Rossi, ha incontrato una piccola rappresentanza della comunità italiana residente in Andorra, composta da oltre 700 connazionali. Nella mattinata di ieri l’ambasciatore è stato invece ricevuto dal presidente del Parlamento andorrano Carles Enseñat e dalla ministra delle Finanze Noelia Souque. Ieri sera, la ministra degli Esteri Tor Faus e l’Ambasciatore hanno assistito ad un applaudito concerto presso l’Auditorium nazionale di Ordino per celebrare l’amicizia italo-andorrana, organizzato dall’Istituto di cultura italiano a Barcellona, con il patrocino dell’Ambasciata d’Italia a Madrid. Si è esibito il maestro italo-ucraino Oleksandr Pushkarenko che ha incantato il pubblico interpretando opere di Paganini e Bach.