Andrea Esposito nuovo presidente di Confindustria Benevento, ecco la squadra

Ufficiale il cambio al vertice di Confindustria Benevento: l’Assemblea privata delle imprese associate, riunita nella sede di piazza Risorgimento, ha eletto Andrea Esposito presidente per il quadriennio 2026–2030, insieme alla nuova squadra dei vicepresidenti. Presentato anche il programma di mandato, sintetizzato nel modello “TIC/TAC”, che mette al centro giovani, infrastrutture, valorizzazione del territorio e competitività delle imprese.

Cinquantadue anni, amministratore unico di Laer Spa, Esposito raccoglie il testimone dopo essere stato vicepresidente dal 2017 durante le presidenze di Filippo Liverini e Oreste Vigorito. Nel corso dell’Assemblea pubblica, alla presenza di autorità civili, rappresentanti istituzionali, accademici e imprenditoriali, il neo presidente ha illustrato la linea strategica del mandato. “Ripartiamo dalla fiducia – ha dichiarato – dalla convinzione che si possa competere e vincere anche partendo da un’area interna come il Sannio”.

La squadra di presidenza

La nuova governance risulta così composta:

Andrea Esposito – presidente – Laer Spa (delega a internazionalizzazione, comunicazione e filiere produttive)

Oreste Vigorito – past president – Gruppo Ivpc (ambiente, turismo, rapporti organizzativi e istituzionali)

Flavian Basile – presidente Ance Benevento – Consorzio Stabile Medil (investimenti infrastrutturali e lavori pubblici)

Clementina Donisi – presidente Piccola Industria – Cosmind Srl (scuola, università e Its; coordinamento Rete Donna)

Alessio Zollo – Ppresidente Giovani Imprenditori – Muga Srl (start up, intelligenza artificiale e digitalizzazione)

Claudio Monteforte – vice presidente vicario – Idnamic Italia Srl (fonti energetiche)

Gerardo Casucci – vice presidente – Clinica San Francesco (sanità privata e cultura di impresa)

Francesca Chianello – Vice presidente – Etac Srl (trasporti e mobilità)

Vincenzo Donatiello – Vice presidente – Incas Caffè (valorizzazione del network e marketing associativo)

Eleonora Iannace – vice presidente – Consorzio Stabile Ganosis (edilizia privata e rigenerazione urbana)

Filippo Liverini – vice presidente – Mangimi Liverini Spa (credito, finanza agevolata e sviluppo d’impresa)

Giuseppe Mauro – vice presidente – Avicola Mauro Srl (agroalimentare e reti d’impresa)

Piero Porcaro – vice presidente – Tecnobios Srl (ricerca e innovazione)

Il profilo del presidente

Nato a Napoli il 12 dicembre 1973, Andrea Esposito guida dal 2005 la crescita di Laer Spa, gruppo industriale attivo nei settori aeronautico e degli impianti industriali con sedi ad Airola, Acerra, Albenga, Tocco da Casauria e Castiglione a Casauria. Sotto la sua direzione l’azienda è passata da Pmi a grande impresa con circa 600 dipendenti, cinque stabilimenti produttivi in Italia e una presenza consolidata sui mercati nazionali e internazionali, con diversificazione anche nel comparto energia. È inoltre amministratore unico della holding Lag Spa, impegnata in operazioni di M&A e ristrutturazioni industriali.

Tra gli incarichi associativi e istituzionali: vicepresidente di Confindustria Benevento dal 2017, past president della Sezione Aerospaziale e Automotive, componente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, delegato Campania Digital Innovation Hub e consigliere Psi, Scia, Stoà.

Laureato in Odontoiatria all’Università di Napoli, ha seguito l’Executive Program Elite Strategy & Funding.

Le quattro sfide strategiche

Il mandato si articola su quattro direttrici prioritarie.

Giovani. Lo spopolamento viene indicato come la principale minaccia allo sviluppo. Le priorità operative comprendono reti scuola–università–impresa, programmi di rientro dei talenti, valorizzazione dei Giovani Imprenditori, politiche retributive attrattive e investimenti in nuova urbanità e servizi.

Infrastrutture. Asset centrali sono la linea Av/Ac Napoli–Bari, lo scalo merci di Ponte Valentino, l’integrazione logistica intermodale e il potenziamento delle reti digitali ed energetiche. L’obiettivo è massimizzare le ricadute economiche degli investimenti strategici.

Territorio. Promozione integrata dell’identità sannita attraverso la Dmo Situs, sviluppo del turismo integrato, valorizzazione di cultura ed enogastronomia e rafforzamento dei servizi essenziali. Focus specifico sul progetto Sannio Health & Care Hub.

Imprese. Digitalizzazione e intelligenza artificiale per le Pmi, certificazioni Esg, accesso strutturato ai fondi Pnrr ed europei, rafforzamento dei cluster produttivi e dialogo strategico con il sindacato.

Il paradigma TIC/TAC e il centenario

Il modello programmatico è riassunto nel paradigma “Tic – Territorio, Innovazione, Competitività”, evoluto in “Tic/Tac – Trasparenza, Affidabilità, Condivisione”, indicato come metodo operativo della presidenza.

Nel corso dell’Assemblea è stato richiamato anche il valore simbolico dell’avvicinarsi al centenario di Confindustria Benevento, interpretato come punto di partenza per una nuova stagione di sviluppo e protagonismo del territorio.

“Il futuro del Sannio non si attende: si costruisce insieme”, ha concluso Esposito.