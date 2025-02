Andrea Adorni confermato a capo del Polo della Subacquea di Fincantieri

Fincantieri sta dando forma al suo nuovo Polo della Subacquea, un’area di business strategica sviluppata sotto la guida del Ceo Pierroberto Folgiero. Il progetto si articola attorno alla piattaforma ingegneristica Remazel, all’ex Wass (specializzata in sonar e siluri) e alle collaborazioni con Leonardo, Saipem e Cabi Cattaneo. Secondo quanto riferisce MF-Milano Finanza, la società conferma Andrea Adorni come amministratore delegato di Wass Submarine System, la divisione recentemente acquisita da Leonardo, e nomina Gabriele Cafaro, Sabrina Saguineti e Alessandra Battaglia come consiglieri.